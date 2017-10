Skudd i krysset om lønn og kjønn

Kommentar Er du landslagsspiller, så er du landslagsspiller. Uansett hvilket kjønn du har.

Ni scoringer på kort tid er ikke akkurat dagligdags kost fra fotballguttas side.

Etter åtte på banen mot San Marino, er den niende den virkelig store fulltrefferen, og det utenfor gressmatten.

Denne «omdømmegoalen» gir all grunn til å være litt svulstig: For ved å frivillig gå ned i lønn, slik at 550.000 kroner flyttes til kvinnesiden, bidrar spillerne på Lars Lagerbäcks lag til sårt tiltrengt rettferdighet og likestilling.

Det er vakkert.

Det er vesentlig.

Og det har enormt mye å si for fremtidens kvinnelandslag.

Mer penger gjør det lettere for kvinnelige fotballspillere å satse skikkelig, og det kan sørge for at flere orker og ønsker å holde på lenger.

Endringen innebærer at det ikke lenger forskjellsbehandles i utbetalinger ut fra kjønn, og begge A-landslagene vil fra neste år ha en ramme på 6 millioner i honorarer til spillere.

I dette ligger det også at Norges Fotballforbund spytter inn 2,9 millioner kroner ekstra på kvinnesiden.

Dessuten ligger det en signaleffekt i grepet.

Det har nemlig alt for lenge vært noe diskriminerende som følger av hvorvidt du må krysse av for «male» eller «female» hvis du må fylle ut en søknad på engelsk.

Her er det også verdimessig viktig at toppfotball ikke bare bør styres etter rene markedsprinsipper, da det aldri vil være samme kommersielle markedsinteresser i kvinnelige som i mannlige fotballspillere. Men nettopp ved å heve blikket og tenke prinsipielt, viser man at kvinnene tas på alvor.

Og da er lik lønn for å spille for Norge et prinsipielt og klokt steg i riktig retning.



Nå skal det sies at dette ikke løser alle problemene med trange rammer, der hverdagen i klubbene er krevende. Det er også mulig å mene at forbundet burde kunnet trappe opp støtten til jentene uten herredugnad, men det noe kult over å kunne bruke ordene «spiller» og «solidaritet» i samme setning.

Forhåpentlig vil herrelandslagets lønnskutt også få en positiv effekt for dem selv. For etter evigheter med et (fortjent) negativt fokus, er det selvsagt ekstra hyggelig at en trivelig aften mot dårlig motstand følges opp av noe så prisverdig.

Det norske herrelandslaget blir ikke noe bedre til å spille fotball av dette. Men de har vist frem noe av det viktigste idretten har å by på.

Omtanke for andre i et fellesskap.