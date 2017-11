Lyspunktet Sørloth etter Makedonia-smellen: – Har et ganske godt grep om spissplassen

SKOPJE (VG) Alexander Søderlund (30) er en Lars Lagerbäck-favoritt. Men det spørs om ikke «Alexander den andre», nemlig Sørloth (22), står lengst fremme i køen som Joshua Kings spissmakker.

Det føler iallfall Midtjylland-toppscoreren selv etter høstens landskamper – som avsluttes med bortematchen mot Slovakia i Bratislava tirsdag.

På sine 45 minutter i det ellers nitriste 0-2-tapet i Makedonia lørdag kveld var Sørloth Norges beste sammen med Martin Linnes (også byttet ut til pause) og midtstopper Håvard Nordtveit.

– Jeg føler jeg har gjort sakene mine godt. Spesielt sist samling. Så jeg føler jeg har ganske godt grep på spissplassen, sier Sørloth til VG etter at Makedonia-matchen var hans fjerde fra start på de fem siste landskampene.

Landslagssjef Lagerbäck var ikke særlig ivrig etter å fremheve enkeltprestasjoner fra lørdagens 2-0-tap. På spørsmål om han syntes Sørloth var den som skilte seg ut mest positivt, svarte svensken:

– Det kan man vel si. Han gjør alltid nytte av seg i duellspillet. Men jeg synes ingen utmerket seg på noen måte, enten positivt eller negativt, sier Lagerbäck.

– Nøkkelspiller



TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som fulgte oppgjøret fra de delvis folketomme tribunene i Skopje, er ikke i tvil om at Sørloth har spilt seg inn i en toppet landslagsellever nå.

– Han har vist Lagerback at han vil være en nøkkelspiller for dette laget. Sørloth vinner nesten alle duellene, om ikke alle, og i tillegg er han et godt oppspillspunkt langs bakken, god med ballen i beina, han er smart, bevegelig og har ok fart til å være såpass stor. Det er gledelig å se at han har tatt vare på denne sjansen, sier Mathisen til VG.

Mot Makedonia var riktignok ikke startoppstillingen «toppet». Joshua King, som vil være bankers på topp i skadefri tilstand, manglet. Det samme gjorde blant annet keeper Rune Jarstein (benket), Tore Reginiussen benket) og midtbanespillerne Stefan Johansen og Sander Berge (begge skadet).

Men Sørloth var med og tok for seg, spesielt i luften, mot Makedonia-forsvaret, som Norge ellers hadde stor trøbbel med å bryte ned.

I sin 11. A-landskamp gikk trønderspissen ut ved pause og fra benken så han lagkameratene skape null målsjanser i 2. omgang. Norges to muligheter (Martin Ødegaards stangskudd og Ola Kamaras avslutning) kom før hvilen.

– Det kan være en sammenheng med at det er en del som spiller sammen for første gang, og at noen relasjoner ikke sitter. Men jevnt over burde vi skapt mer målsjanser, oppsummerer Sørloth, som kommer fra ni scoringer for danske FC Midtjylland denne høsten.

Norrköping var interesserte



Der har karrieren gått i racerfart etter den at sto på rødt lys i nederlandske Groningen frem til sommeren. Han var aldri i tvil om at klubben fra Herning var riktig destinasjon, selv om den svenske 2015-mesteren Norrköping også var på banen når han skulle forlate Groningen.

– Jeg vil ikke kalle det en restart av karrieren, men det sto stille en periode med spilletid og scoringer. Jeg hadde noen muligheter, flest i Skandinavia, men jeg visste Midtjylland hadde skikkelige planer. Starten min var veldig viktig, jeg scoret fort, blant annet i Europa League-kvalifiseringen. Det ga mye selvtillit, mener 22-åringen.