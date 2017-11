Aftenposten klaget inn til PFU for Brasil-dekning

Aftenposten arrangerer den kommende storkampen mellom Norge og Brasil, men har selv frontet kampen i papiravisen sin. Nå er de klaget inn til PFU.

Onsdag ble det kjent at Aftenposten lager et stort arrangement neste år, der avisen vil gjenskape den legendariske VM-kampen mellom Norge og Brasil.

Aftenposten har fått flere av spillerne som deltok i kampen til å stille opp, og nyheten har blitt presentert bredt i avisens nettsider, papiravis, TV og radio.

Klassekampens klubbleder Jens Kihl mener Aftenpostens dekning er et eksempel på sammenblanding av reklame og journalistikk.

– Det er helt spesielt å bruke forsiden og 10 sider inne i avisa på en slags kombinasjon mellom journalistikk rundt sitt eget arrangement – og salg av billetter, sier han til Medier24.

PFU bekrefter klage

Pressens Faglige Utvalg (PFU) bekrefter at de har fått inn en klage som omhandler Aftenpostens Brasil-dekning. I klagen heter det at dekningen fremstår som reklame for eget arrangement – fordekt som redaksjonelt innhold.

– Det er en så svær sak og som er av en så prinsipiell karakter, at jeg mener det er bra om PFU tok tak i det, sier Kihl.

Aftenpostens redaktør Espen Egil Hansen mener deres dekning av kampen er journalistisk begrunnet.

– For 20 år siden var denne kampen muligens det største idrettsøyeblikket i norsk historie, og en av de største fellesopplevelsene i etterkrigstiden, sier Hansen til NTB.

– Innovasjon

Han mener reaksjonene skyldes at det er uvant for folk å se at Aftenposten dekke egne arrangementer.

– Både NRK og TV 2 dekker Melodi Grand Prix og Farmen bredt, uten at det skaper reaksjoner. Jeg tenker dette er en kostnad Aftenposten må betale for å være innovative, prøve nye ting og utvikle seg som et mediehus, sier han.

– Hvis en PFU-dom kommer vil vi forholde oss til den, lese den og svare på den. Vi vil også ta til oss de gode poengene, sier redaktøren.