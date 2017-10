Labert billettsalg til OL: – Det er dyrt

Bare 183 nordmenn har kjøpt arenabilletter til OL i Pyeongchang gjennom den offisielle samarbeidspartneren til Norges Idrettsforbund.

Totalt har disse kjøpt 505 billetter til lekene som starter på den andre siden av jorden om fire måneder.

Det betyr at det fortsatt er mulig å skaffe seg enkeltbilletter til en lang rekke øvelser gjennom «CoSport». Selskapet sponser NIF, og har fått monopol på salg av OL-billetter her til lands.

Tirsdag denne uken lå det enkeltbilletter til nærmere 90 øvelser tilgjengelig for norske kunder. Prisene varierer fra noen hundrelapper for en curlingbillett, til 4000 kroner for avslutningsseremonien.

– Pyeongchang er langt borte. Dette er ikke et London- eller Torino-OL hvor man kan fly billig. Folk går ikke mann av huse før OL til vinteren, men jeg tror likevel at det kommer til å reise en del nordmenn, sier arrangementssjef i NIF, Elisabeth Seeberg til VG.

Langt færre enn i Sotsji



Hun har ikke salgstall å sammenlikne med fra OL i Sotsji (2014) eller Rio de Janeiro (2016). Det har derimot Runolv Stegane, som formidler pakkereiser til OL gjennom selskapet «Stegane Sport».

For fire år siden sendte selskapet mellom 200 og 300 nordmenn til russiske Sotsji. I år har bare 32 personer bestilt reise til Pyeongchang. Disse har sikret seg 204 arenabilletter.

Situasjonen er den samme internasjonalt som i Norge: For en måned siden var kun 22,7 prosent av OL-billettene solgt. Det vekker bekymring langt inn i IOCs indre kretser.

– Vi har ikke kjøpt mer hotell- og flykapasitet enn det vi nøkternt regner med å selge. Interessen for disse reisene er veldig laber. Det skyldes nok at mange er redd for sikkerheten på grunn av Nord-Korea, men også at det er dyrt. Det koster tre-fire ganger så mye som å dra på et VM i skiskyting, sier Runolv Stegane.

Selger «finske» billetter i Norge



Mens NIF hevder at det kun er IOC-lisensierte Cosport som har lov til å formidle OL-billetter i Norge, er Stegane av en annen oppfatning.

Han samarbeider med den IOC-godkjente billettleverandøren i Finland, og tilbyr på den måten pakketurer til betydelig lavere priser enn NIFs billettpartner. Ordningen ble bredt omtalt i Dagens Næringsliv for fire år siden.

– I 2014 ba vi NIF om en juridisk redegjørelse for hvordan de mener vi bryter regelverket, men vi hørte aldri noe. Det må jo være helt likegyldig hvor man kjøper billetter, så lenge det er gjort av en forhandler som er godkjent av IOC, sier Stegane til VG i dag.

Hans dyreste pakke koster 39.000 kroner per person for én uke. Da er både fly, hotell og inngangsbillett til ni konkurranser (primært langrenn og skiskyting) inkludert.

Kostbart enkeltrom



Den dyreste pakken til Cosport, den offisielle norske leverandøren, kostet på sin side 88.000 kroner denne uken. Den inkluderer firestjerners hotell, seks valgfrie øvelser og avslutningsseremonien – men derimot ikke flyreisen.

Stegane Sport tar et tillegg på 9500 kroner om man ønsker enkeltrom. Cosport legger i det nevnte eksempelet på over 50.000 kroner i prisen for det samme.