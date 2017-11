ULLEVAAL (VG) Allerede i sommer tok Obos kontakt med Norges Fotballforbund for å få i stand en sponsoravtale for kvinnefotballen. Ingenting skjedde, Obos fikk ikke svar engang.

Det hevder konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj overfor VG samme dag som Obos og Serieforeningen for Kvinnefotball presenterte en femårig avtale som savner sidestykke i kvinnefotballen.

Obos skal bidra med seks millioner kroner i året frem til 2022, men selskapet regner med at det totale bidraget årlig kan komme opp i 11–12 millioner når samarbeidet får sin endelige form.

Obos-toppen sier han tok kontakt med NFF i sommer under et VIP-arrangement på Ullevaal stadion.

– Jeg luftet det først for noen i NFF, men det var åpenbart ikke kommersielt interessant. Der skjedde det ingenting.

– Da meldte du at Obos var interessert i å få i stand en avtale?

– Ja, vi spurte om dette kunne være noe. Da var beskjeden sendt: Dette er interessant for Obos. Men vi hørte aldri noe fra NFF.

EN GLEDENS DAG FOR KVINNEFOTBALLEN: Daglig leder i Serieforeningen for Kvinnefotball, Hege Jørgensen, sammen med konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, etter at samarbeidsavtalen ble undertegnet. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Med det bakteppet som har vært med manglende satsing på kvinnefotballen og alle skriverier, er du overrasket over at du ikke hørte noe fra NFF?

– Ja, det kan jeg si. Men hvis man ikke synes kvinnefotballen er kommersielt interessant så er vel tanken at det får kvinnene ordne selv. Fokuset har bare vært på det som er enkelt å selge.

Ga seg ikke



– Var det aktuelt å droppe en mulig avtale på grunn av den manglende interessen?

– Nei, slik er ikke vi. Vi kan ikke la prioriteringene gå utover kvinnefotballen der ute fordi det er noen «gubber» på Ullevaal stadion som ikke gjør det de burde gjøre.

Og der har du grunne til at Kjørberg Siraj og Obos ikke ga seg så lett. I midten av september tok selskapet i kontakt med Pål Breen i Norsk Toppfotball, en partner i forbindelse med sponsingen av Obos-ligaen. Etter et møte med gode diskusjoner ble Hege Jørgensen fra Serieforeningen for kvinnefotball invitert med, så begynte ballen å rulle.

Onsdag kom man i mål med gigantavtalen som ble signert på Ullevaal stadion til applaus også fra NFF-topper.

– Hadde det ikke vært for at dere var så sta så hadde det kanskje ikke blitt noen avtale ettersom dere ble møtt med ingen interesse?

– Nei, faktisk ikke. Fordi det handler om å ta ansvar. Vi hadde gjennomføringskraften. Jeg har hatt et personlig engasjement, har medarbeidere som ser mulighetene sammen med meg, og jeg har et styre som støtter og sier at dette er en god idé, sier Daniel Kjørberg Siraj. Hans spådom er at også Norsk Tipping kommer på banen med støtte til kvinnefotballen.

– De pleier det, selv om det tar lang tid. Det er åpenbart at Norsk Tipping er en samarbeidspartner på dette nivået, og det ville vært superbra hvis de ble med på laget. Ikke noe ville glede meg mer, da vil det komme enda mer penger inn i dette.

Obos-sjefen håper også at store bedrifter som har lag i den kvinnelige Toppserien velger å «vri litt av potten fra toppfotballen til toppserielag på kvinnesiden».

– Hvis næringslivet i Trondheim la en million eller to til på Trondheims-Ørn, ditto i Bergen, Oslo, Lillestrøm og Stabæk, så er vi der.

– Hvorfor er kvinnefotball en så god «case» for dere i Obos?

– Vi er på en reise hvor vi som bedrift ønsker å vise at vi tar et samfunnsansvar og vi ønsker å løfte det samtidig som vi kombinerer det med en kommersiell virksomhet. Da passer dette som hånd i hanske fordi det er kommersielt riktig for oss. Jeg mener det er et samfunnsansvar for store bedrifter å tørre å ta risiko på et produkt som noen mener ikke er «proven» enda.

– Er kommersielt lønnsomt



Som Norges Fotballforbund altså har slitt med å få attraktiv for markedet.

– Hvis den kommersielle verdien skal måles i hvor mange som ser fotball på TV-skjermen til enhver tid, hvor mange som går på kamp eller om man selger litt mer grønnsaker gjennom Bama, så er det sikkert rasjonelt. Men det er der jeg mener det mangler litt på kreativiteten. Det tok ikke lang tid før jeg kunne si til styret mitt at dette er faktisk kommersielt lønnsomt for oss. Det handler om å ta en posisjon som den bedriften som er opptatt av å løfte frem kvinnene og få tak i de beste hodene, sier Obos-sjefen.

– Du har fått mange spørsmål om hvorfor ikke NFF selv har prioritert annerledes når det kommer til kvinnefotballen i alle disse årene. Hva tenker du om det?

– Du kan telle hvor mange kvinnelige ledere det er på Ullevaal stadion. Hvor mange kvinner er det som er i ansvarsfulle posisjoner? Det begynner der. Vi har begynt der i vår bedrift. Vi er ikke gode nok enda, men skal vi være gode som bedrift og drive likestilling i praksis, så må man begynne med seg selv. Så får man jobbe med kultur og engasjement. Er det bare menn som sitter og prioriterer, så blir det slik at da går de i den samme gamle løypa. Sånn er det. Jeg har ikke noe grunnlag for å si det, men hvis det blir en herreklubb som møter hverandre her eller på sponsortur, så blir prioriteringene deretter. Det skjer overalt – NFF inkludert. Der herreklubbene samles, blir det herrenes prioriteringer som vinner frem.

– Og dette har kvinnefotballen lidd under?

– Det er en del av bildet. Man er i den gamle «seinga» at man søker sponsorinntekter på det produktet man tror selger i stedet for å tenke kan man gjøre dette til et salgbar produkt. Hvis noen hadde kommet til oss og solgt inn kvinnefotballen så ville vi sett det med en gang. Selvfølgelig ville det ha vært mulig å gå til en stor bedrift og si «se her», slik kan vi bygge kvinnefotballen opp. Det handler om kreativitet, fastslår konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

– Det handler om å komme seg fra snakkefasen til handlingsfasen. Det er altfor mange som snakker om hva de skal gjøre eller hva de kunne tenke seg at andre gjorde. Det er egentlig hva det handler om, sier han.

Loes svar

VG har onsdag vært i kontakt med Erik Loe. NFFs kommersielle direktør ønsker ikke å svare på påstandene fra Obos-sjefen.

I stedet skriver Loe følgende i en tekstmelding:

– Vi i NFF er glade for at Obos går inn med midler for å utvikle det kommersielle potensialet i Toppserien. De tar med det et helhetlig ansvar for norsk fotball. Det er flott for alle. Øvrige moment tar vi direkte med Obos.