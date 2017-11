Stuan om rabalderet i kombinert: – Det kom tårer og tøffe ord

RUKA (VG) Norge er tilbake i verdenstoppen i kombinert. Men selvransakelsen etter VM-fiaskoen i Lahti var smertefull – og det kom mye tårer – bekrefter sportssjef Ivar Stuan (59)

Etter null gull i Lahi-VM, og grisebank av Tyskland i samtlige fire øvelser, var det skittentøyvask i mai. Profilerte løpere som Magnus Moan, Mikko Kokslien og Jan Schmid bekrefter at det var på høy tid. Evalueringen beskrives som nådeløs.

Kombinert verdenscup, storbakke/10 km 1. Akito Watabe, Japan 2. Eero Hirvonen, Finland + 31,7 sek 3. Johannes Rydzek, Tyskland + 32,9 sek 4. Jan Schmid, Norge + 34,4 sek 5. Antoine Gerard, Frankrike +36,5 sek 6. Maxime Laheurte, Frankrike +38,4 sek 7. Espen Andersen, Norge +39,8 sek

Norge opplevde ikke samme jubeldag som fredag med Espen Andersen som vinner og Jan Schmid som toer. Men det var ingen som hang med hodet etter 4. plass til Schmid, 7. plass til Andersen og Jørgen Graabak på 10. plass lørdag kveld.

Kampen om tredjeplassen sto mellom Schmid og VM-kongen Johannes Rydzek. Den avgjorde tyskeren til sin fordel med 1,6 sekund.

– Jeg kom fra yttersving og vil til innersving. Da er Rydzek allerede der, og hadde jeg gått inn der hadde jeg sannsynligvis felt han, og blitt diskvalifisert, sier Jan Schmid.

Harde samtaler



Ivar Stuan medgir at det gikk heftig for seg. Men helt nødvendig for å slå tilbake. Å være i stand til og vinne OL-gull i PyenongChang i februar.

- TØFF OPPVASK Sportssjef Ivar Stuan bekrefter at kombinertleiren har hatt en tøff oppvask. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Det ble brukt tøffe ord, og det kom tårer. Og det ble slått i bordet. Hvis man skal sammenligne med medarbeidersamtaler i arbeidslivet, så var dette ganske harde samtaler, men det måtte til. Det gikk på følelser og hvordan vi skal jobbe sammen videre, sier Stuan.

– Vi måtte bli flinkere på trening, utstyr, helse og kosthold. Forbedringspotensialet var stort på mange felt, og vi er blitt bedre på alt, sier Stuan.

Jan Schmid trakk fram stadige sparetiltak de siste årene, som ødeleggende for prestasjonsevnen, etter fredagens norske knallsuksess med Espen Andersen som vinner, med han selv på annenplass i øvelsen storbakke/fem kilometer langrenn.

Det var første gang Norge vant et individuelt renn i verdenscupen på 628 dager (Jørgen Graabak i Schonach 2016). Ikke rart det var glede i snøføyka i de finske skoger etterpå.

Millioner fra Sveaas



– Vi har løftet inntektene med 50 prosent i løpet av ett år. Det er veldig bra. Vi hadde om lag 9 millioner, og har gått ca. 13 millioner nå. Vi vet at Tyskland har 16–17 millioner, så budsjettmessig har vi fortsatt et potensial å ta ut, sier Stuan.

Han legger til at bedre økonomi skyldes hardt arbeid i sponsormarkedet i kombinasjon med hjelp fra Olympiatoppen og god støtte i Norges Skiforbund. Og trekker frem den kjente investoren, Christen Sveaas, som ble så begeistret av medaljesuksessen i Sotsji-OL at han gikk inn som hovedsponsor med sitt opplysningsselskap 1881.no.

SPONSOR: Investor Christen Sveaas har brukt flere millioner på kombinertlandslaget siden OL-suksessen i Sotsji. Foto: Frode Hansen , VG

– Sveaas har vært med oss i fire år, og han kan vi virkelig takke for at vi har greid å holde oss oppe. Og så har vi andre sponsorer som har kommet inn fordi de ser at kombinert har noe unikt med seg, sier Stuan.

De økonomiske forutsetningene måtte bedres betraktelig. Stuan kan trening. Men han er minst like god på business. Mannen fra Løten har flere roller i næringslivet i tillegg til jobben i skiforbundet. Rollene er avklarte påpeker han overfor VG.