Kombinert-Andersen om 628 dagers seierstørke: – Fy f...så lenge siden

RUKA (VG) Ruka-vinner Espen Andersen (24) reagerte slik da han fikk høre at det har gått 628 siden Jørgen Graabak vant sist for Norge i kombinert.

– Er det så lenge siden. Fy f..., ja da begynner det å bli en stund siden. Og jammen på tide, sier Espen Andesen.

Siste gang Norge vant en individuell seier i verdenscupen var i tyske Schonach i mars 2016. Jørgen Graabak fikset den seieren. Men siden har det var det vært voldsom tysk dominans. Inntil verdenscup åpningen i Finland i kveld.

DAGENS DOBEEL: Espen Andersen kaster seg over Jan Schmid (t.h.) etter norsk dobbel i Ruka. Foto: Mattis Sandblad , VG

Og som om ikke seier var nok; så fulgte veteranen Jan Schmid opp med dobbel norsk.

Espen Andersen lå på anneplass etter hopprennet. Men stakk i tet. I mål var han 7,7 sekunder foran Schmid.

– I dag var dagen, så det var bare å kline til, sier Andersen, som går for Lommedalen IL i Bærum, og er klubbkamerat med VM-kongen fra Falun (2015) Rune Velta.

Det var stor glede i kombinertleiren i snøkovet i Ruka i kveld. Og suksessen kommer etter en intern oppvask. Veteranen Magnus Moan (34) var nådeløs etter null gull i Lahti-VM. Og han mener landslagsledelsen kan lære av fotballtreneren José Mourinho og hans metoder.viste Norge (to sølv i lag) ryggen i kombinertøvelsene i Lahti-VM sist vinter – har det vært oppvask i kombinertleiren. Det har gått heftig for seg bekrefter flere landslagsløpere overfor VG.

Magnus Moan bekrefter at trenerne og resten av støtteapparatet har fått klar beskjed hva som må til for å utfordre Tyskland, og vinne tilbake tronen, som Norge hadde under Sotsji-OL for snart fire år siden med to gull. Selv bruker han den berømte og eksentriske portugisiske fotballtreneren José Mourinho i Manchester United som eksempel.

– Ta United og Mourinho. Hvis de spiller en dårlig kamp, så legg merke til at det er yderst sjelden at han kritiserer spillerne sine utad. Det er å få klappet på skulderen, og føle deg verdsatt. Og selv om vi ikke lykkes i OL, så må vi stå sammen, sier Magnus Moan.

Men han svinger også pisken over feilslått treningsopplegg. Og mener det må en helt annen holdning til på trening for at Norge skal løfte seg foran Pyeongchang-OL i februar. Han understreker at nå har Norge endelig «ett lag» igjen.

– Når vi trener sammen, så må pushe. Gi hverandre juling i bakken og i løypa. Der hadde vi vanvittige mye å gå på. Evalueringen går på den biten der. Det er det som skiller oss og tyskerne i forhold til det å hamle opp med dem., sier Moan.

Forrige helgs NM-vinner Mikko Kokslien medgir at enkelte runder i vårens evaluering var mer «heite» enn han har vært vitne til tidligere. Han synes det er mer harmoni i landslaget nå.

Jan Schmid sier til VG at det var mye misnøye i fjor. Han omtaler evalueringen som hard. Kritikken kom rett fra leveren. Og alle kort kom på bordet.

– Vi har fått til til en skikkelig opplegg, hvor vi drar nytte av styrkene våre, og da har vi klart å heve oss. Tidligere har vi spart og spartr penger, slik kunne det ikke fortsette, sier Jan Schmid.