Knust Graabak gikk på trynet - tysk seier

RUKA (VG) Jørgen Graabak lå perfekt plassert på vei inn til spurten, men ramlet og misset vinnersjansen.

– Åjj, åjj, åjj. Det der gjør vondt kjenner jeg, sier Graabak til NRK.

11 mann knivet om kombinertseieren i Ruka søndag. I siste nedoverbakke bare noen hundre meter før mål lå Graabak der han drømte om, men trønderen ramlet og dermed ble det tysk dobbeltseier ved Johannes Rydzek og Eric Frenzel foran hjemmehåpet Eero Hirvonen.

– Det skjedde fort. Frenzel skjærer inn foran meg, så hekter vi og da smeller det. Jeg føler jeg mistet seieren der. Jeg følte meg veldig frisk. Det er surt, sier Graabak, som dermed ble nummer ni.

Fryktelig surt



Plassen han også var etter hopprennet. Han fikk trøst av ledelsen.

– Det er veldig framgang. Han er helt sjef og ville vunnet uten å ramle. Vi må ta med oss at vi er på skuddhold. Dette må vi komme oss over, sier Ivar Stulan, kombinertsjef.

Men han klarte ikke la være å erge seg.

– Det er fryktelig surt. Jørgen hadde full kontroll. Vi må komme tilbake. Det er sånn toppidrett er, sier Stulan til NRK.

– Jørgen må nok få noen minutter for seg selv, for det går hardt innpå ham. Han følte han hadde muligheten her, så jeg skjønner at han er litt gretten, sier trener Kristian Hammer til NRK.

Andersen best på sjetteplass



Espen Andersen, fredagens seiersherre, hoppet strålende og startet som andremann bare ti sekunder bak hoppvinneren Maxime Lauherte.

Han endte til slutt som beste nordmann på sjetteplass. Andersen klarte ikke å holde følge med Rydzek og Frenzel i spurten.

Bakfra jaktet Johannes Rydzek og Jørgen Graabak sammen fra begynnelsen. De startet 1:07 og 1:10 bak Lauherte, men samarbeidet i forsøket på å nå teten. Det klarte de etter 6,1 kilometer.

Før sisterunden kom også langrenssterke Eric Frenzel opp i teten og det var elleve løpere som la ut på den siste runden samlet. I spurten var Rydzek best.

Resultater:

Johannes Rydzek 26:21,4 Eric Fenzel + 0,6 Eero Hirvonen + 1,9 Mazime Laheurte + 7,9 Antoine Gerard + 8,3 Espen Andersen + 9,3

Øvrige norske:

9. Jørgen Graabak +30,2

14. Magnus Moan +1:14,9

18. Jan Schmid +1:22,7

32. Mikko Kokslien +2:21,3

39. Sindre Ure soetvik +2:58,3