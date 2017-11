Karsten Warholm kåret til årets gjennombrudd

Karsten Warholm (21) er kåret til årets gjennombrudd av det internasjonale friidrettsforbundet.

Det kom fram under en sermoni i Monaco fredag kveld. Prins Albert av Monaco ønsket velkommen til gjestene i Grimaldi Forum.

– En ting er å bli best i Europa. En annen ting er å vinne tilsvarende kåring i verden. Det er helt rått, sier han til friidrett.no.

Eksperter: Så stor er markedsverdien til Warholm



21-åringen fra Ulsteinvik tok VM-gull på 400 meter hekk i London i august. Det gjorde at han vant IAAFs «Rising Star»-pris. Han vant foran Christian Coleman, amerikansk sprinter, og Armand Duplantis, svensk-amerikansk stavhopper.

– Dette kroner en utrolig sesong, som ikke ser ut til å ha noen ende. Når jeg først har muligheten til å si noen ord, vil jeg benytte sjansen til også å takke alle de som daglig hjelper meg og står på for at jeg kan optimalisere satsingen min. Dette er en rå kveld for oss alle, sier Warholm, som trenes av Leif Olav Alnes.

Eller «trollmannen» som han kalles.

Norske VM-vinnere: – Årets idrettsutøver i Norge

Prisen fikk han utdelt av ingen ringere enn Andreas Thorkildsen, som vant to OL-gull i spydkast i 2004 og 2008.

– Han er faktisk også daten min for kvelden, sa Warholm og takket for prisen, ifølge NRK.

Så du? Disse idrettsstjernene tjente mest i 2016

I oktober vant Warholm samme pris i regi av det europeiske friidrettsforbundet. Etter verdensmesterskapet i sommer ble Warholm også kåret til mesterskapets overraskelse av britiske medier.

Lest denne? Slik ble Warholm best i verden

Hvor vanskelig er hekkeløp? Så dårlig gikk det med VG-journalisten:

VM-gullet til Warholm var Norges syvende i friidrett. Vinnertiden hans i London var på 48,35, mens Warholms personlige rekord er på 48,22.

Warholm tokk også gull på 400 meter hekk under U23-EM i Polen, samt sølv på 400 meter - uten hekker. 21-åringen vant også 400 meter hekk på Bislett under Diamond League.

NRK-kommentator: Beste nordmann i New York Maraton

Yulimar Rojas fikk prisen som «Rising Star» på kvinnesiden. Hun driver med tresteg.

Bolt: Ingen slår meg de neste 20 årene:

Usain Bolt la opp etter VM i London hvor han tok sølv bak Justin Gatlin. På 100 meter stafetten ramlet han på sisteetappen og måtte legge opp på trist sett etter en eventyrlig karriere. Det ble satt pris på under gallaen i Monaco fredag kveld.

Svensk EM-vinner: Jeg ble voldtatt av annen utøver

Bolt mottok «President's Award» fra Sebastian Coe, president i det internasjonale friidrettsforbundet.

Posts tips: Tok av 24 kilo på ti måneder