Hovedkampen på årets siste UFC-stevne natt til søndag er mellom to etablerte MMA-kvinner. MMA-utøvere mener det er positivt for sporten.

– Det er bare flott at to kvinner headliner et UFC-stevne. Jeg håper at flere kvinner for opp øynene for sporten og at matchostempelet for kampsport forsvinner helt.

Det sier UFC-fighter Jack Hermansson til VG om at det er tittelkampen mellom Cris Cyborg og Holly Holm i fjærvektklassen som er hovedkampen på UFC-stevnet som finner sted i Las Vegas natt til 31.desember.

– Det at det er to kvinner som headliner UFC 219 viser at kvinne-MMA fremdeles er populært. Det representerer et klart signal fra UFC som organisasjon at de setter topputøverne på kvinnenes side like høyt som mennenes, sier MMA-utøver Kenneth Bergh.

I løpet av 2017 har UFC arrangert 38 stevner rundt om i hele verden. Kun fem av disse stevnene har hatt en kvinnekamp som hovedkamp.

– Det er for lengst blitt naturlig. Både Holm og Cyborg er veletablerte stjerner i UFC nå. Det er mye god utvikling her, sier MMA-revyens Andreas Roaldsnes.

Tilskuerrekord i UFC-sammenheng

Til helgen møtes altså Cris Cyborg, en av de beste kvinnelige MMA-utøvere, og Holly Holm, en av de mest meritterte og populære utøverne i sporten. Da Holm møtte Ronda Rousey på UFC 193 i Melbourne 15.november, var det hele 56 214 tilskuere på stevnet. Det er tilskuerrekord i UFC-sammenheng.

– Hovedkampen er forbeholdt tre typer fightere, mestere, stjerner i sporten og fightere som UFC tror vil kunne bli stjerner. I dag er det fire kvinnelige vektklasser, men for det meste av 2017 var det i realiteten to, mener Roaldsnes, og fortsetter:

– Når to av ti vektklasser er kvinneklasser betyr det at fem av 38 hovedkamper faktisk er en lett overrepresentasjon av kvinnekamper. UFC later til å ha tro på kvinneklassene i UFC.

UBESEIRET I UFC: Cris Cyborg har vunnet alle sine tre UFC-kamper. Totalt har hun vunnet 18 og tapt én, og det var hennes første MMA-kamp i 2005. Foto: Sean M. Haffey , AFP

– Positivt for sporten



Både Conor McGregor mot Tony Ferguson og Tyron Woodley mot Nate Diaz ble ryktet til å være hovedkamper på stevnet, men begge kampene falt gjennom. Dermed er det Holm mot Cyborg som er hovedkampen og tittelkampen på årets siste UFC-stevne.

– UFC-ledelsen er heller ikke kjent for å gjøre slike satsinger av godvilje, men av bunnlinje. Det betyr at de kvinnelige vektklassene nok er økonomisk konkurransedyktige. Det er ikke mange år siden UFC-ledelsen var skeptisk til den tanken, avslutter Roaldsnes.

Stevnet går natt til søndag 31.desember og kan sees på Viaplay Fighting.