«Drømmemotstanderen» til Brækhus klar for ny UFC-kamp

Cecilia Brækhus (36) har lenge ønsket seg en boksekamp mot MMA-utøver Cris Cyborg (32). Det skjer ikke med det første.

Cristiane «Cris Cyborg» Justino * Alder: 32 * Nasjonalitet: Brasiliansk – innvilget amerikansk statsborgerskap i desember. * Høyde: 173 cm * Tidligere kickbokser, thaibokser og jiu-jitsu-utøver. * MMA-statistikk som proff: 19 kamper, 18 seirer (16 på knockout) og ett tap. * Vant på teknisk knockout over Tonya Evinger på UFC-stevnet 29. juli. * Skal møte Holly Holm i tittelkamp for fjærvektbeltet 30. desember.

For 30. desember skal Cyborg gå sin største kamp i karrieren så langt: Hun skal forsvare beltet sitt i fjærvektdivisjonen mot Holly Holm.

Cyborg har gått tre UFC-kamper og vunnet alle på teknisk knockout. Totalt i karrieren har 32-åringen vunnet 18 kamper og kun tapt én. Det var hennes første som MMA-utøver, i 2005. Siden da har hun bokstavelig talt valset over det aller meste, og det har vært vanskelig å finne skikkelige motstandere til henne i MMA-buret.

Tittelkampen mot Holm i Las Vegas gjør også at Cecilia Brækhus' håp om å møte Cyborg i bokseringen blir utsatt på ubestemt tid, men det har lenge vært snakk om at Cuborg skulle møte nettopp Holm isårets siste UFC-stevne, og Brækhus synes det bare er positivt at kampen endelig er blitt noe av.

– Det har hele tiden vært planen, så det spiller ingen rolle for meg og et eventuelt møte med Cyborg i bokseringen. Det er helt topp at de skal møtes og det blir en bra kamp – for de to liker hverandre definitivt ikke, sier en ferierende Brækhus til VG i en kort kommentar.

VANT PÅ KNOCKOUT: Cecilia Brækhus knuste Mikaela Laurén (t.v.) i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Gammel drøm



Brækhus har flere ganger tidligere gitt uttrykk til VG om at hun ønsker å møte Cyborg.

– Jeg vil dra til statene (USA) på en presserunde i desember for å holde den kampen (mot Cyborg) varm, sa Brækhus til VG i 2016, mens hun uttalte følgende uken før:

– Jeg har jo gitt uttrykk for at en megafight mot Cyborg er drømmen.

Brækhus har uansett en spennende tid møte. Hun skal forhandle om ny TV-avtale, trolig med Viasat som hun har vært tilknyttet i mange år. I tillegg må hun altså avklare hvordan fremtiden blir rent sportslig.

I oktober vant hun på knockout mot svenskie Mikaela Laurén, og står med 32 seirer på like mange kamper i proffkarrieren. Amerikanske Layla McCarter er også en meget aktuell motstander for Brækhus, som har et sterkt ønske om å bokse i USA.