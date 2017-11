UFC-president med sjokkbeskjed om McGregor

Superstjernen Conor McGregor (29) kan ha opptrådt for siste gang i verdens mest populære kampsport.

Det forteller UFC-president Dana White under et pressemøte i organisasjonens hovedkvarter i Las Vegas.

Grunnen er McGregors enorme inntekter på boksekampen mot Floyd Mayweather (40) i august, ifølge White.

– Conor kommer kanskje aldri til å slåss igjen. Fyren har 100 millioner dollar. Jeg har sett folk med mindre enn det som har sluttet å jobbe, sier UFC-sjefen.

Et fenomen

Fra et liv som fattig og arbeidsløs i Irland, har McGregor hatt en meteorisk reise til toppen av kampsportindustrien i løpet av de siste årene. En kombinasjon av en enorm besluttsomhet, rå slagstyrke og unik karisma har gjort iren til et verdensomspennende fenomen.

Etter å ha krysset stilarter og bokset mot Mayweather i august har også hans personlige formue økt med det som skal være over en milliard kroner.

Etter å ha fått utgitt en film om seg selv tidligere denne måneden, vil inntektene øke ytterligere.

Forsøker å få til en avtale

Ofte annonsert som «The face of the fight game» er McGregor i posisjon til å generere inntekter for UFC som ingen andre av organisasjonens utøvere er i nærheten av. Derfor er president White naturlig nok ekstremt interessert i å få signert en ny avtale med iren.

Spørsmålet er om, eventuelt når, McGregor returnerer til oktogonen, kjent som UFC-stjernenes arbeidsplass.

– Forestill deg å bli slått i ansiktet hver dag når du har 100 millioner dollar i banken. Penger endrer mange folk totalt, sier White.

Uttalelsene går nå verden rundt og bidrar til å legge press på McGregor, som blir fremstilt som mettet på suksess av White. Iren har foreløpig ikke kommentert påstandene, men unnskyldte tidligere denne måneden dette angrepet på en dommer under et kampsport-stevne i Dublin: