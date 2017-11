Michael Bisping (36) tok kampen mot Kelvin Gastelum (26) på to ukers varsel og skulle reise kjerringa etter tapet i tittelkampen mot Georges St-Pierre (36). Det gikk ikke helt etter planen.

Opprinnelig var det UFC-legenden Anderson Silva som skulle møte Kevin Gastelum på det første UFC-stevnet i Kina noensinne. Men etter at Silva hadde levert negativ dopingprøve 26.oktober, takket Michael Bisping ja til å gå kampen mot Gastelum i midten av november, da dopingprøvene til Silva ble offisielle.

TO TAP PÅ RAD: Michael Bisping (til venstre, klappende) har nå tapt to kamper på rad. Han var mester i mellomvektdivisjonen i et drøyt år, men tapte tittelkampen i starten av november mot Georges St-Pierre (til høyre, med armene i været). Foto: Frank Franklin Ii , AP

Det skjedde bare en drøy måned etter at engelskmannen ble knocket ut av Georges St-Pierre i tittelkampen på UFC 217 i Madison Square Garden.

Det er for øvrig svært uvanlig at en MMA-fighter går to kamper på tre uker - de pleier ofte å to kamper - i året.

Brutalt knocket ut i første runde

Storfavoritten Gastelum kom ut i et voldsomt tempo og fikk blant annet inn et hardt spark mot magen til Bisping etter bare halvminuttet. Det så likevel ikke ut til å plage engelskmannen nevneverdig, men drøyt to minutter og 20 sekunder ut i den første runden var det god natt for Bisping.

Gastelum fikk inn et vanvittig slag med venstrearmen i ansiktet på Bisping, som gikk rett i bakken. Etter flere oppfølgerslag fra Gastelum, brøt dommer Marc Goddard inn og avbrøt fighten.

– Hvor mye hadde det å si at Bisping gikk en steintøff kamp for 21 dager siden? En viss påvirkning må det ha hatt. Trist for Bisping at det gikk slik, sier MMA-revyens Andreas Roaldsnes til VG.



– Dette var den største seieren i karrièren min. Jeg har stor respekt for Bisping, som tar kampen på kort varsel, sa Gastelum i buret etter kampen, og fortalte følgende om knockouten:

– Det er slag vi øver mye på når vi trener.

SEIERHERRE: Kelvin Gastelum knocket ut Michael Bisping i den første runden. Foto: Christian Palma , AP

Ønsker å møte høyt ranket australier

I seiersintervjuet sa meksikaner også at han ønsket å møte Robert Whittaker i Australia i februar. Whittaker har vunnet åtte UFC-fighter på rad og er ranket som nummer en i mellomvektdivisjonen (St-Pierre er mester, Whittaker er ranket som nest best).

Roaldsnes tror det fortsatt er litt tidlig for Gastelum å møte Whittaker.

– Gastelum får mesterskapsbumpen ved å slå en tidligere mester, og vil nok være å finne i topp 5 på mandag. Men Whittaker-kampen kan fortsatt være litt langt unna med så mange andre om beinet i toppen. Likevel: det var en sterk prestasjon. sier Roaldsnes.

