Emil Meek har fått ny UFC-kamp

Under UFC 219 i romjula skal Emil Meek (29) opp mot «The Nigerian Nightmare» Kamaru Usman (29).

Det melder nettstedet MMA Fighting fredag.

Kampen skal gå i Las Vegas, under stevnet UFC 219 - hva som blir det aller største trekkplasteret denne kvelden, er ennå ikke kjent.

Usman har gått seks kamper så langt i sin UFC-karriere, og vunnet samtlige. Hans siste kamp var mot brasilianske Sergio Moares i september, en match Usman vant på knockout.

Meek har så langt ikke svart på VGs henvendelser, men la ut følgende Twitter-melding fredag:

Triumf i debuten



Meek tok steget inn på UFC-scenen i desember i fjor. Til tross for at han pådro seg en skade allerede i første runde, vant han til slutt på poeng mot kanadiske Jordan Mein. Etter seieren, som han feiret med det norske flagget høyt hevet over hodet, uttalte nordmannen at han hadde vist at han tilhører verdenstoppen.

– Kjeven min er ødelagt og ribbeinet er brukket, men dette er helt sinnssykt. Jeg har ventet på dette øyeblikket hele livet, sa Meek etter bragden.



I vår skulle han egentlig gått kamp nummer to. Den var satt opp mot franske Nordine Taleb i Stockholm, men Meek ble nødt til å avlyse. Årsaken var en skade i lysken, som satte ham ut av spill.

I juni var han tilbake i MMA-trening, og uttalte til VG at han håpet på en kamp til høsten. Nå har han fått både en dato, og en motstander, å forholde seg til.

Mens du venter på mer UFC-action, kan du gjenoppleve øyeblikkene fra Meeks triumf mot Jordan Mein: