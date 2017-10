UFC-stjernen ydmyket av «mannen han ikke hadde hørt om»

Da UFC-profilen Donald Cerrone (34) for halvannen måned siden fikk vite at han skulle møte Darren Till (24), så hevdet han at han aldri hadde hørt om briten. Det har han definitivt nå.

For det ble en voldsom smell for Cerrone på UFC-stevnet i polske Gdansk lørdag kveld. I hovedkampen mellom Cerrone, godt kjent som kult-stjernen «Cowboy», ble det servert en solid overraskelse.

Forhåndsanalyse: «Cowboy» har alt å tape i Polen

Till gikk offensivt til verks i oppgjøret mot sin amerikanske motstander, og han hadde avgjort det hele før den første av de fem stipulerte rundene var over. På brutalt vis, og dommeren stoppet det hele da 40 sekunder gjensto.

Se opptak av UFC i Gdansk på Viaplay Fighting.



Da hadde Till vært offensiv fra start mot Cerrone, og satte seg tidlig i respekt med et par harde treffere. «Cowboy» fant aldri rytmen, og gikk på sitt tredje strake tap, og det tiende totalt i karrieren.

– Jeg er en lett tungvekter som fighter i weltervekt-divisjonen. Den første runden var en «føle seg frem»-prosess, og jeg tok ham – noe jeg visste jeg ville gjøre, sa Till etterpå.

Uten tap



Totalt står Liverpool-fighteren nå med 16 seirer, én uavgjort og null tap i MMA-karrieren. Han gikk sin femte kamp i UFC, men hadde ikke rukket å markere seg nok til at Cerrone visste hvem han var da kampen ble booket i starten av september.

– Jeg var en ukjent. Alle må starte et sted, og Cerrone ga meg sjansen, sa Till.

Historien er ikke helt ulik det som i sin tid fikk Norges egen Emil Weber Meek på MMA-kartet da han knuste velkjente Rousimar Palhares.

Nå var det Till sin tur, og det etter at Cerrone overfor den velkjente MMA-journalisten Ariel Helwani innrømmet at han ikke visste noe som helst om Till.

– Hva vet du om Darren Till? spurte Helwani.

– Absolutt ingenting. Jeg har aldri sett kampene hans, vet ikke hvor han er fra. Jeg har ikke noe mot ham, jeg bare vet ikke, svarte Cerrone.

Han er en kulthelt i UFC-systemet som er kjent for å ta stort sett alle de kampene han får. Denne gangen viste det seg å være et lite smart trekk. Men etter nederlaget viste han klasse som vanlig, og postet følgende melding i sosiale medier: