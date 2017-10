UFC-Hermansson med knockout-tap i siste sekund

Jack Hermansson (29) klarte ikke å respondere da Thiago Santos (33) gjorde et voldsomt angrep i sluttsekundene av første runde i nattens UFC-oppgjør.

Hermansson gikk sin femte UFC-kamp, og har jevnt over imponert stort i verdens største MMA-organisasjonen. Den eneste smellen han har gått på er «rear naked choke»-tapet mot Cezar Ferreira i São Paulo i november i fjor.

Siden da har Hermansson vunnet to kamper på imponerende vis med teknisk knockout, og i natt skulle han altså «rette opp» tapet i Brasil ved å gå en ny kamp i den samme arenaen.

Det gikk ikke så bra for Hermansson, som har markert seg som en meget målrettet og seriøs fighter. I natt gikk han på sitt første knockout-tap i karrieren.

«Du kan ikke vente på det perfekte øyeblikket for å slå til. Du må skape det perfekte øyeblikket. Jeg tenkte to ganger istedenfor å bare kjøre på. Det gjorde ikke motstanderen min, og han fikk henene reist i kveld. Jeg er tilbake på bena og tilbake til oppdraget mitt. Takk til familie, venner, sponsorer, trenereog sponsorer for støtten før og etter kampen.» skrev Hermansson på sin Facebook-profil i dag tidlig.

OMTÅKET: Jack Hermansson sjekkes av en lege oppe i buret etter at kampen er ferdig. Foto: Viaplay Fighting

Fullførte nesten runden



En bevegelig Hermansson forsøkte å holdte avstanden for å unngå de harde sparkene som er et av varemerkene til Santos, og 29-åringen var i ferd med å komme seg igjennom den første runden.



Men da åtte sekunder gjensto landet Santos først et spark til kroppen, og så fyret han løs med seks slag oppreist mens han jaget en ryggende Hermansson mot burveggen. Mange av slagene ble blokkert, men Hermansson ble likevel rystet og havnet på kanvasen med Santos over seg. Brasilianeren svingte 12–14 slag i løpet av noen få sekunder, og flere av dem traff Hermansson.

Rett før pausesignalet gikk kastet dommeren seg inn og stoppet kampen, og en omtåket Hermansson ble sjekket av stevnelegene før han kom seg på bena. Han sto oppreist sammen med Santos og dommeren da tapet på teknisk knockout ble offentlig annonsert.

Det var for øvrig ikke bare Hermansson som gikk på en smell i São Paulo. I hovedkampen tapte den brasilianske legenden Lyoto Machida på knockout i første runde mot Derek Brunson.

PS! Lørdag kveld tapte bergenseren Alexander Jacobsen tittelkampen i Cage Warriors mot Chris Fishgold. Også Jacobsen måtte se seg slått i første runde, på en submission.