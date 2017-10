UFC-analyse: To tittelkamper – enorme kontraster

Demetrious Johnsons (31) kamp mot Ray Borg (24) kan gjøre ham historisk med elleve tittelforsvar, men lettvekt-tittelen mellom Tony Ferguson (33) og Kevin Lee (25) vil bli det virkelige fyrverkeriet.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Demetrious Johnson vil sette Anderson Silvas mellomvektsregjeringstid i bakspeilet i natt, når han forsøker å forsvare sin UFC-tittel for ellevte gang.

Det er storstas, men likevel vil en annen kamp få hovedfokuset. Lettvektsoppgjøret mellom Kevin Lee og Tony Ferguson står om tittelen, og er kveldens hovedkamp.

Se nattens UFC-stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl.04.00. Se helekampoppsettet på UFCs sider.

Rekordforsøket

Kroningsferden til Demetrious Johnson blir satt litt i skyggen ved å være nest siste kamp på kortet. Tradisjonen til UFC har alltid vært å sette den tyngste kampen øverst når det er flere tittelkamper samme kveld. Sjeldent bryter de den regelen. Kun når det er noe spesielt. De brøt regelen ved å sette Ronda Rousey over tyngre menn, og ved å sette Conor McGregor over det aller meste.

Les også: «Mighty Mouse» med blodig maktdemonstrasjon

Demetrious Johnsons rekordforsøk er ikke nok av en begivenhet til å sette ham øverst. Han taper topplasseringen til en tittelkamp i lettvekt. Men ikke nok med det, Ferguson mot Lee er en såkalt interimtittel. Det er litt rare greier.

EN «VILLMANN»: Tony Ferguson feirer her seieren mot Edson Barboza for snart to år siden. Foto: John Locher , AP

Demetrious setter rekord, men det er nesten bare på papiret. Borg føles definitivt ikke som en verdig motstander. Det er rett og slett få verdige motstandere å ta av i fluevektsdivisjonen som Johnson regjerer. Han har slått alle de beste, noen av dem har han slått to ganger. Denne kampen føyer seg inn i rekken av tittelkamper som for eksempel Rousey-Correira eller Johnson-Cariaso. Det er ingen stor grunn til å bry seg om annet enn mesteren.

«Mighty Mouse» fikk kjørt seg

Lite interessant motstander

Demetrious Johnson er sannsynligvis den beste MMA-utøveren i verden akkurat nå. Det er en fryd å se ham gå kamper, men det er ikke så ofte han har motstandere som er hans status som best i verden verdig. Borg har hatt sju kamper i UFC. Han har vunnet fem av dem. Han har vunnet sine siste to kamper og seierene kom over Louis Smolka og Jussier da Silva. Bare Smolka er rangert, og det på fjortende plass. Ikke akkurat imponerende.

I andre vektklasser er tittelsjansen hellig. Det er en fantastisk mulighet, en som bare kommer en gang i livet. Folk krangler om den, de står i kø for den, de snakker dritt for å få den. De selger seg selv og promoterer seg selv. Det står så mye på spill. I min barndom kjøpte jeg Donald-blad. Av og til kom det med en plastleke i bladet. En tittelsjans mot Johnson er omtrent like mye verdt. Det er vondt å si det, men kriteriene for å få en tittelsjans i fluevekt ser ut til å bestå av kun to spørsmål. Har du allerede blitt slått av Demetrious Johnson? Ikke det, nei. Vil du? Over tid har divisjonen blitt skral.

FÅR TITTELSJANSE: Ray Borg, her i aksjon mot Louis Smolka i desember i fjor, møter Demetrious Johnson i natt. Foto: Christian Petersen , AFP

Unik situasjon i lettvekt

Lettvektsdivisjonen sliter under litt den samme saken. De to største stjernene sitter på sidelinjen. Vi skulle egentlig få et storstilt drama. Khabib Nurmagomedov skulle møte Tony Ferguson i mars i år. Dette skulle bli den store kampen i lettvekt, som skulle sette opp den enda større kampen i lettvekt. Khabib og Tony hadde hatt relativt like løp frem til da og hadde begge fortjent å møte Conor McGregor for tittelen.

Tony Fergusson hadde ni seirer på rad i lettvekt og Khabib hadde åtte. Det var nesten uten historisk sidestykke. En tittelutfordrerkamp av de sjeldne. Vinneren ville kanskje få utfordre lettvektsmester – den nå utilnærmelige Conor McGregor. Det skjedde ikke. I stedet fikk vi Tiramisu-skandalen.

Nurmagomedov måtte trekke seg. Han ble syk av vektkuttet, og den gjeldende oppfatningen er at det skjedde på grunn av mangel på disiplin og ernæringsvett.

Conor er ute av spill på grunn av sin nye makt og #MayMac-millionene. Han møter kanskje Diaz til en triologi-kamp i stedet for å forsvare tittelen mot en som er i køen. Nurmagomedov sitter i skammekroken. Det er ukjent hva som venter ham, men det er nok ikke noen tittel.

Har hatt flaks



Ferguson har lenge hatt en uklar og avventende situasjon. I mellomtiden har det kommet inn en spesiell fyr fra sidelinjen. Kevin «Motown Phenom» Lee har hatt hellet med seg. I en divisjon der man må vente på tittelsjansen i evigheter trakk han gulloddet. Lees timing har vært intet mindre enn spektakulær. Med Khabib borte stod Ferguson uten motstander, og mens Ferguson var uten motstander prøvde han seg som kommentator på UFC on FOX-benken. Hans usammenhengende fornærmelser etter at Kevin Lee vant mot Michael Chiesa gjorde et møte mellom dem nær uunngåelig.

Lee har dukket opp fra intet. Han var ikke en gang på tittelradaren rett før sommeren. Nå har han tatt UFCs lettvektsdivisjon med storm og hoppet bukk over alle de vi trodde kom til å være foran ham. Men han møter et udyr. Tony Ferguson har noen særtrekk. Han babler tilsynelatende usammenhengende som en mystiker, og løper med coyoter i en treningsleir langt unna sivilisasjonen. Så kjemper han da også som en gærning-virtuoso i oktagonet. Han er i tillegg selvsikker helt uten sidestykke (med unntak av Conor, da).

Tony Ferguson har en stund ligget an til å være det neste store i lettvektsdivisjonen. Han har bestått alle testene sine, fra å være prospekt som vant The Ultimate Fighter, til å klatre opp i vektklassen og til slutt rydde av banen (nesten) alle andre klare tittelkandidater.

Minimal Borg-sjanse



Josh Thompson, Edson Barbosa, tidligere mester Rafael dos Anjos, alle de tøffeste testene har han bestått. Han mangler kun Khabib Nurmagomedov, men det møtet vil vi nok se ved en senere anledning. Ferguson har råskap og villskap, men han har også en klar begrensning som kanskje vil gjøre seg gjeldende senere: han har en tendens til å blokkere slag med fjeset sitt. Lee er en langt mer forsiktig fighter.

Vi får to helt ulike kamper i natt. Demetrious Johnson er den beste i verden, men til syvende og sist bare et menneske. Samtidig er sjansen for at Ray Borg vil minne oss på det veldig liten. Det ligger an til nok en maktdemonstrasjon på UFCs lengstlevende mester, men responsen ligger også an til å ligge på «høflig applaus»-nivå. Om fortiden er en god pekepinn vil Ferguson-Lee, på den andre siden, bli en galskapskamp. Ferguson tar MMA til et nytt nivå, både i teknikk, kreativitet og villskap. Lee blir tvunget til å henge med i dansen, men kan gjerne ende opp med å danse bedre.

Begge kampene er verdige topplasseringen på en UFC Pay-Per-View, men jeg merker godt hvilken kamp jeg gleder meg mest til.

Se nattens UFC-stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl.04.00. Se helekampoppsettet på UFCs sider.