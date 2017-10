UFC-analyse: Jack Hermansson – mannen med det store målet

Kampen mot Thiago Santos (33) i natt blir Jack Hermanssons (29) femte kamp i UFC på drøyt ett år. En seier over brasilianeren kan virkelig åpne dører.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Hermansson har alltid slått meg som en over middels motivert type. Hermansson har vært på besøk i MMA-Revyens podcast mange ganger. Han er en rolig og avbalansert fyr, alltid med et glimt i øyet. Likevel finnes det en intensitet i blikket som av og til flakker opp. Du kan se det på trening, du ser det i innveiinger og du ser det definitivt i kamp.

Av og til dukker det opp når du snakker med ham også, gjerne gjemt under de rolige lagene. Hermansson var mester i Cage Warriors, men slet med å få kamper da organisasjonen lå på is i 2015. Det virket som om det var vanskelig å få motstandere til ham. Jeg spurte ham hvor ofte han helst ville gå kamper. I alle fall fem ganger i året, svarte han, før han la til: i alle fall på dette nivået.

There are layers to this game. Noen når toppen og andre ikke. Noen ser ut til å vite det på forhånd. Det er mer enn nok av aspirerende fightere som går noen MMA-kamper og prøver seg ut. Det er ingenting galt i det i det hele tatt. Men de svømmer i et hav der man har vanskelig på forhånd for å vite hvem som er vanlige fisk og hvem som er haier.

Hermansson har nok visst at han er hai hele tiden. Så lenge han konkurrerte på det europeiske nivået skulle han prøve å holde seg så aktiv som mulig, sa han. Så, når UFC kom på døren, skulle han roe litt ned. To-tre kamper i året. Ta hver kamp og motstander litt mer alvorlig.

UFC-tiden er kommet, men har Jack roet tempoet? Ikke i det hele tatt. Tvert om, faktisk. Han har ikke hatt en så aktiv periode siden debutåret sitt i 2010. Dette blir den femte kampen hans på 13 måneder! Nå har dessuten målene hans konkretisert seg. Han vet nå at han er en av de beste. Han sikter på tittelen.

Intensiteten tiltar.

Døråpneren

Jack er nær nå. Det er én ting å ha som mål å bli best i verden. De fleste MMA-utøvere med ambisjoner har det målet. Men det er en helt annen ting å faktisk se ruten dit konkret. Første konkrete post på ruten er Thiago Santos.

Hva gjør brasilianeren konkret? Han er topp-rangert. Med sin merkelapp som den femtende beste mellomvekteren i verden er Santos døråpneren Jack trenger.

Bak denne brasilianske døren venter de store mulighetene. Verden er med ett annerledes som UFC-fighter når du har et tall mellom én og femten bak deg.

Mulighetenes vektklasse

Det finnes ikke bedre vektklasse å bryte inn i toppen av enn mellomvekt for tiden. Det er virkelig mulighetenes vektklasse. Stornavnene venter i kø for Jack om han kommer gjennom Thiago Santos i natt. Alle vil jo ha storkampene. Det er storkampene som leder til alt godt for en UFC-fighter.

Bedre lønn, bedre sponsorer, bedre kamper og kanskje tittelkamper. Å få muligheten til å vinne over stornavnene er utrolig motiverende. Det er karriere-boosten alle vil ha. I noen vektklasser er det langt mellom stornavnene. Slik er det ikke i mellomvekt.

Mellomvektdivisjonen flyter over av stornavn. Vi kan nevne i fleng. Luke Rockhold, Yoel Romero, Ronaldo «Jacare» Souza, Chris Weidman, Anderson Silva, Lyoto Machida, Vitor Belfort.

Det er stappfullt av mulige storkamper i divisjonen. Det er til og med bare et fåtall av dem har planlagte kamper.

Toppnavnene er der. De er ledige, og i tillegg er det forstoppelse i toppen. Georges St.Pierre skal utfordre Michael Bisping for tittelen, til alle andre toppmotstanderes store frustrasjon. Vektklassen står i stampe. Kanskje ... Nei, det blir for vilt. Okei, da.

Kanskje en kamp mot GSP til og med er mulig? Akk, det er mange som må vinne og mange som må tape på rett tid og sted for at det skal skje, men poenget er at alt synes mulig i mellomvekt. Jack Hermansson mot Anderson Silva? Jeg vil nesten kalle match-upen ikke-usannsynlig. Mulighetenes vektklasse, altså.

Alt dette åpner seg når man er rangert. Men først har vi Thiago Santos.

UFC 200

Santos er en farlig kickbokser, men hans plass på topp15-lista er likevel utsatt. Han har hatt oppturer og nedturer i UFC, særlig på UFC 200. Han fikk anledning til å møte ett av stornavnene.

Santos ble meid ned av Gegard Mousasi på under tre minutter. Siden har han kommet sterkere tilbake og kommet tilbake til seierskolonnen. Han er eksplosiv og har tunge hender, men samtidig har han hatt en tendens for å være sårbar for nedtakninger. Dette er en god match for Jack. Kampen er tøff, men veldig mulig å vinne.

Vinner Jack har Norge og Sverige en utøver i eliten.

De store mulighetene åpner seg opp for Jack Hermansson. Jeg ser ikke intensiteten avta med det første. Veien mot målet blir konkret.