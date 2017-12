UFC-analyse: Holloway har hendene fulle med gamle mestre

Fjærvektdivisjonen i UFC mangler nye og spennende navn til en ung og spennende mester i Max Holloway (25). Holloways første tittelforsvar blir mot Jose Aldo (31), mannen han tok tittelen fra.

Chael Sonnen skal snart delta i en tungvekt-turnering i Bellator. Chael, eller «the American Gangster», som noen av oss kjenner ham, er vanligvis en svært oppegående type, men kanskje ikke i dette tilfellet. Sonnen er en vis ringrev innenfor MMA, og i påvente av returoppgjøret mellom Jose Aldo og Max Holloway kommer jeg på noen bevingede ord fra en av MMAs store tenkere.

Når en ung fighter slår en eldre fighter, og de rematcher, vinner alltid den yngre fighteren igjen, bare enda lettere.

Visdomsordene ble først sagt i anledning Daniel Cormier mot Jon Jones sin kamp nummer to ved UFC 214 i juli i år. Jones kan kanskje hatt flere fordeler enn alder, ettersom Jones seier ble omgjort av den atletiske kommisjonen kampen fant sted under etter at Jones ble flagget for en potensiell positiv dopingprøve. Likevel, Chaels ord har en klang av eldgammel visdom.

The old gorilla

Den unge og fremadstormende fjærvektmesteren Max Holloway skal forsvare tittelen sin for første gang mot mannen han tok tittelen fra, den fryktede Jose Aldo. De fleste av dere vet hvem Jose Aldo er, men la oss ta en kort oppsummering for de som tar sine første steg inn i UFCs verden.

Aldo var monsteret i skyggene. Alle utfordreres store frykt. Over lang tid var han også den største kilden til tvil og fortvilelse for de som var blodfan av Conor McGregor. Aldo tok fjærvektbeltet i den gamle organisasjonen WEC, og da UFC kjøpte WEC og inkluderte de lettere vektklassene, altså alt under lettvekt, var Aldo allerede stor nok til at de automatisk videreførte beltet hans og utropte ham UFC-mester.

Aldo forsvarte dette beltet i mange år. Han ryddet vektklassen. Kanskje flere ganger. Dersom vi teller de to forsvarene av tittelen i WEC, forsvarte Aldo tittelen ni ganger. Det nærmeste noen kom Anderson Silvas rekord på ti, frem til Demetrious Johnson slo rekorden med elleve på UFC 216 med sin flyvende armbar.

Aldo var fjærvektdivisjonen oppsummert i ett navn. Aldo hadde dessuten en stille aura av ødeleggelse.

Når en fyr er ubeseiret på ti år og konkurrerer om å slå rekorden for flest tittelforsvar så blir man litt nervøs når en høylytt og elsket ire, med sammenlignet sett svært lite erfaring, påstår han skal komme inn i oktagonet og knocke ut mesteren på under tre minutter. Men det var det som skjedde. McGregors psykologiske krigføring på vei inn i kampen var en der han fremstilte Aldo som «The old gorilla», som må vike for den unge gorillaen. Den nye kongen av jungelen. I dag fremstår beskrivelsen mindre som psykologisk krigføring og mer som framsynthet fra Mystic Mac.

Etter tapet til McGregor kom Aldo tilbake ved UFC 200 og slo en annen gammel gorilla, den evigunge Frankie Edgar og ble interim-mester i fjærvekt. Men da Aldo skulle forene tittelen med fjærvektmester Max Holloway bar kampen preg av en mester som var forbigått.

Den andre unge gorillaen

Holloway er fortsatt mester i UFCs fjærvektdivisjon. Han vant kampen mot Aldo relativt lett. Det var mye action tidlig i kampen, men fra og med runde to viste den unge hawaiianeren at han hadde svarene på Aldos spørsmål. Seieren over Aldo forlenget seiersrekken til Holloway til elleve. Det siste tapet Holloway gikk på var mot Conor McGregor.

Holloway er fremtiden i vektklassen. Han er bare 25 år gammel og i kontinuerlig og sterk utvikling som MMA-utøver. Hver kamp han har vært i siden tapet til Conor McGregor, da begge var relative nykommere i UFC, har vært en kamp der han viser nye sider og forbedringer. Holloway er den nye unge gorillaen, etter at McGregor gikk opp til lettvekt.

Problemet i fjærvekt er bare at de gamle gorillaene nekter å stikke av. I askesporet etter McGregor-brannen finner vi stort sett de samme gamle navnene i fjærvekt. Det er et problem. Kanskje ikke økonomisk eller publikumsmessig for UFC eller Holloway, men jeg vil påstå at det lager noen sportslige utfordringer.

La oss si Holloway vinner. Skal han da møte Frankie Edgar? Hvor er de nye utfordrerne i vektklassen? Yair Rodriguez ble utklasset av Frankie Edgar nylig. Han var et av de store håpene. Brian Ortega er et annet. Han møter Cub Swanson den niende desember. Max Holloway risikerer å måtte gjøre som Chris Weidman da han tok tittelen fra Anderson Silva og bruke mye tid på å forsvare tittelen mot gamle stjerner.

Ny tid i fjærvekt

Dersom Aldo er blitt den gamle gorillaen, hva gjør man? Det kan kanskje virke litt urettferdig hvor raskt jeg har gitt opp tanken på at Aldo skal hevde seg i tittelkamper igjen. Det er kanskje urettferdig. Kanskje jeg legger for mye i McGregors framsyn. Man er bare så god som sin siste kamp i MMA, heter det. Det er en nådeløs sport. Gull i går, dritt i dag. Aldo kan tross alt ende opp med å være gull søndags morgen. Det har vært rykter om skader i forkant av første møte med Holloway.

Det gjenstår bare å se om gamle Chael sitter på den største visdommen. Den yngre fighteren vinner igjen, bare lettere?

Vektklassen trenger sårt fornying.