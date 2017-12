UFC-analyse: Endelig klart for det «skikkelige» fjærvektoppgjøret

Cristiane"«Cyborg» Justino (32), er endelig kommet til sin rett i UFC, og forsvarer tittelen i fjærvekt mot Holly Holm (36) i natt.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Cyborg er kjent som mye, blant annet «den mest fryktede kvinnen i MMA», men Holly Holm vet en ting eller to om motstandere med hype.

Det var nylig ettårsjubileum for opprettelsen av kvinnenes fjærvektsdivisjon i UFC. Historien om denne vektklassen er en rar en. Da UFC-sjef Dana White kunngjorde opprettelsen av vektklassen hadde de allerede promotert den eneste fjærvektsstjernen si ganske lenge. Cristiane «Cyborg» Justino, universelt omtalt kun som Cyborg, lå an til å få samme behandling som Ronda Rousey en gang i tiden fikk, og få en hel vektklasse spesialopprettet for seg.

Men i motsetning til den ville suksessen til Rousey hadde tidlig, fikk Cyborg en røff start. Helsemessige utfordringer i forbindelse med grusomme vektkutt gjorde, ifølge henne, at da UFC endelig var klar til å sette opp den aller første tittelkampen i fjærvekt, så måtte Cyborg avstå.

Den rareste divisjonen i UFC. Den aller første tittelkampen i fjærvekt ble altså mellom Holly Holm og Germaine de Randamie. Kampen var temmelig jevn og litt kjedelig. De Randamie vant, men alt var rart. Ingen andre fightere hadde blitt signert til vektklassen enda, så hele vektklassen besto av de Randamie, Holm og Cyborg.

Etterspillet av kampen var enda rarere. Germaine de Randamie var klar for umiddelbar rematch med Holm etter den jevne kampen, men fikk plutselig øynene opp for alle sine småskader da hun ble minnet om at Cyborg var den naturlige neste motstanderen.

Den kvinnelige fjærvektsdivisjonen var som skjebnebestemt tildelt Cyborg. Når det kom til stykket valgte den første kvinnelige fjærvektsmesteren, Germaine de Randamie, heller å gi fra seg tittelen enn å forsvare den mot Cyborg. Totalt uhørt, selvsagt, og en bekreftelse på det vi hele tiden visste, nemlig at det er Cris Cyborg som er UFCs fjærvektsstjerne. «Den mest fryktede kvinnen i MMA» klarte faktisk å skremme til seg tittelen uten kamp. Ikke en liten prestasjon i seg selv.

KAN TA SIN ANDRE TITTEL: Holly Holm har tidligere vunnet bantamvekt-tittelen i UFC. I natt er det fjærvekt-tittelen som står på spill. Foto: Roslan Rahman , AFP

Tom fjærvektsdivisjon

Det sære er at fjærvektsdivisjonen fortsatt er tom. Mandagen etter at Germaine de Randamie vant tittelen sa rankingsadelen av ufc.com at det ikke var noe rankings for kvinnelig fjærvekt enda. Spol ett år frem i tid og UFCs offisielle rankingliste er fortsatt uten noen oversikt for de kvinnelige fjærvekterne. Det er dessuten kun fire fightere som er signert til vektklassen.

UFC har vanskjøttet vektklassen, og med den Cris Cyborg. Sannheten er at det kun finnes noen få skikkelige kamper for Cyborg akkurat nå. Kampen mot Holly Holm er ok, men Holm er fortsatt en bantamvekter. Hun har ikke hatt problemer med å treffe vekten og er tidligere mester i en lavere divisjon.

I tillegg til dårlig promotering av UFCs fjærvektsstjerne har UFC et annet problem. Det er få som faktisk rekker hånden i været og vil møte Cyborg.

Den forsiktige Holly Holm var en av dem.

Hot-Cold-Holly

Jeg så en god oppsummering av UFC-karrieren til Holly Holm (4–3) i UFC så langt på Twitter nylig. Hvilken av Holly Holms UFC-opptredener var din favoritt? Det er ikke lov å si kampen mot Ronda Rousey.

Holly Holm har hatt én spennende kamp i UFC, og seks dørgende kjedelige kamper. Holms stil i UFC har vært den til en forsiktig kontrer. Hun var kjempespennene å se på i Rousey-kampen på grunn av den uendelige hypen til Rousey, og det faktum at Rousey løp rett på kontringsspesialisten hele tiden. Resten av motstanderne hennes har hatt vett nok til å ta seg tid og ikke komme for nære.

Holm har noen knockouts i høydepunktsvideoen sin, men hun er helt avhengig av motstanderen. Det gikk tre treige runder i Bethe Correira-kampen før knockouten kom. Dommeren ga begge utøverne en advarsel for passivitet (temmelig sjeldent), og det var Correira som ga unna for presset. Publikum buet, advarselen kom, plutselig begynte hun å senke guarden og invitere Holm til en simplere kamp der de møtes på midten. Holm tok det lille bruddet i disiplin og klasket en ankel mot nakken hennes.

Holm trenger en fighter som går på. Cyborg er en fighter som går på. Apparatet til Holm har nok sett en mulighet her.

«Å dra en GSP»

«Å dra en GSP» bør fra nå av stå for å kun ta kamper i vektklassen over dersom du er helt sikker på at du kommer til å vinne. Folk har «dratt en GSP» til alle tider, men sjeldent har det vært mer tydelig enn da GSP nettopp kom tilbake fra et langt opphold og slo Michael Bisping.

Den nylig avgåtte mellomvektsmesteren var selvsagt ingen lek, men GSP hadde trent med ham en gang for lenge siden, og gudene vet hva annet. GSP hadde i alle fall en klar oppfatning om at denne kampen var svært vinnbar. Det var en billig måte å bli historisk (enda mer historisk) og bli med i rekken av mestere som har vært mestere i to vektklasser.

GSP kunne få alle drømmer oppfylt nå som det endelig var en svak mester på toppen, og ikke han derre kjipe Anderson Silva. Fans, media og Dana White prøvde å lage en superfight mellom GSP og Silva i nær to år uten at det skjedde.

Holly Holm ser ut til å dra en GSP på fjærvekt. Et opportunistisk trekk for å bli den første kvinnen til å være to-klassemester? Trenerne hennes, trenere hun har hatt siden hun var i tenårene, Jackson og Winklejohn i Albuqurque, ser i alle fall en klar mulighet. Det kan være supertrenerne tror Holm vil stjele hver runde.

Rett kamp nå

Holly Holm er en naturlig bantamvekter, men hun er den mest sofistikerte motstanderen Cyborg noen gang har møtt. Holly Holm vil bli den første på lenge som det faktisk knyttes litt tiltro til. Alle tidligere kamper har vært forventede (og realiserte) overkjøringer. Holm har ikke noen lang fortid eller noen klar fremtid i divisjonen, men Cyborg trenger en troverdig utfordring.

Cyborg er den ubestridte ener i fjærvekt, men sammenlignet med de fleste andre vektklasser i UFC minner kampene om walkover. Det er vanskelig å kalle noen ubestridt når få vil møte henne, og når det er så få troverdige motstandere i vektklassen. Det er heller ikke slik at listen over hvem Cyborg har slått er en who's who av de beste fighterne i verden. Det kan hende tenkes at hun ikke fortjener tittelen som den mest fryktinngytende kvinnen i MMA (men det er usannsynlig).

En ting er slik sett sikkert. Kampen mot Holm vil vise oss noe nytt og kanskje til og med endelig etablere vektklassen, nå mer enn ett år etter at den ble innført.

