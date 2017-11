UFC-analyse: En profil tar farvel

UFC-veteranen Matt Brown (36) huskes for å være en fighter som hadde evnen til å komme tilbake fra randen av tap og finne seieren. Intensiteten hans gjorde ham til en høyt elsket UFC-fighter, og i natt går han sin siste kamp mot «krigeren» Diego Sanchez (35).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Tidligere lettvektsmester Anthony Pettis skal også i aksjon. Han går kamp mot en stadig klatrende Dustin Poirer.

Etter en lengre tur ned i fjærvektsdivisjonen, uten hell, har Pettis kommet til at det er lettvekt som er hans beste vektklasse. Poirer har sett ut som om en mulig tittelutfordrer i lettvektsdivisjonen i det siste. Poirer gjør det godt og var nær å ta seieren i en kontroversiell kamp mot tidligere mester Eddie Alvarez.

Men den bisarre kampen endte i «no contest». Dette er en sjans for Poirer til å legge enda en tidligere mester bak seg. Men det er ikke klatrerne på nattens kort vi skal snakke om i kveld. Vi skal heller ta anledningen til å snakke om en spesiell sjanger innenfor kampsport. I kveld går nemlig UFC-veteranen Matt «The Immortal» Brown sin siste kamp.

SOLID VETERAN: Matt Brown skal i aksjon mpt denne herren, 36 år gamle Diego Sanchez. Her er Sanchez avbildet i en kamp i 2013. Foto: Andrew Richardson , Reuters

Avslutningskamp

Matt Brown skal ha det vi kaller en «retirement-fight» i natt. Det er en helt spesiell sjanger innenfor kampsport.

Hvem som får ha det og hva det betyr er vanskelige spørsmål. En retirement-fight er nemlig som en statsbegravelse, de er forbeholdt de færreste. Hva gjør en slik kamp til nettopp en «retirement fight»?

Det er liksom ikke nok i seg selv å gå inn i en kamp med en klar kunngjøring om at dette blir den siste. Personen som gjør dette må ha vært noen. Vi må bry oss.

GÅR KAMP I NATT: Tidligere UFC-mester Anthony Pettis skal også i aksjon på nattens stevne. Foto: Vaughn Ridley , AFP

Huskes for kampene sine

Kort sagt må personen som nå legger opp huskes for karrieren sin og kampene sine. Matt Brown passer definitivt inn her. Matt Brown har hatt en spesiell plass i UFC. På samme måte som Donald Cerrone og andre populære fightere er han en som UFC kunne ringe når som helst.

Men i tillegg har Matt Brown vært en skytshelgen for underdogs i UFC. Cerrone tok telefonen og ville gå kamp når som helst, men han var veldig ofte favoritten. Brown på den andre siden, kan jeg sjeldent huske som favoritt.

Dette var også en del av merkelappen hans som utøver i UFC. Han var ofte regnet som en middelmådig weltervekter. Oftest, når han ble sammenlignet med sin neste motstander, ble han veid og funnet for lett. Denne motstanderen har bedre ditt, denne motstanderen har bedre datt. Men likevel fant Brown veien til seier gang på gang.

Han klarte til og med å stable på beina en av weltervektdivisjonens mest imponerende seiersrekker.

Jeg tror ikke jeg overdriver for mye når jeg sier at hver seier kom uventet på ekspertene. Det Matt Brown hadde var en evne til å gi alt og en evne til å ta alt.

Dramaet mot Silva

Brown huskes nok aller best for kampen mot Erick Silva. Dette er en kamp som speiler karrieren til Matt Brown. Med seks seire på rad i lommen fikk Brown sjansen til å headline et UFC-kort. Han ble gitt en toppkamp på hjemmebane i Cincinnati, Ohio og skulle møte den unge og fremadstormende Erick Silva.

Silva hadde på den tiden sett ut som et rent monster. Ung, atletisk, eksplosiv og farlig.

Fremtiden i vektklassen, mente mange. Oddsene var atter en gang satt mot Brown.

Tidlig i kampen så det ut som om Browns kritikere skulle få rett. Erick Silva startet kampen med en umenneskelig intensitet og overveldet Brown tidlig. Den unge brasilianeren traff Matt Brown med leverspark etter leverspark, og skaden var tydelig i Browns ansikt. Han klarte bare så vidt å holde seg i kampen. I den første runden ble Brown pisket fra hjørne til hjørne og overlevde til neste runde mer som et mirakel. Men så snudde det. Matt Brown var alltid best i kampens hete.

Han kom tilbake fra sikkert tap med en djevel i seg og nedkjempet Erick Silva og stoppet ham i tredje runde, til vill jubel, både i Cincinnati og på internett. Brown hadde en tendens til å leve opp til kallenavnet «The Immortal».

Matt Brown er en høyt elsket og populær fighter. Det er ikke så farlig om fightere vinner eller taper, så lenge de slåss som Matt Brown. «The Immortal» har trosset forventningene og blitt en av topputøverne i weltervektdivisjonen, med nesten ti år i UFC.

I kjølvannet av at Georges St-Pierre forlot vektklassen i 2013, var Brown en av de fem beste, men tapte kampene til Johnny Hendricks og Robbie Lawler.

Vemodig, men bra

Når Brown nå legger opp med en siste kamp, er dette en god ting. Brown og hans næreste familie begynner å bli bekymret for helsen hans. Dette er sannsynligvis en av hovedmotivasjonene for å nå avslutte karrieren. En annen motivasjon er at han aldri har tenkt på noe annet enn å konkurrere i UFC. Det har aldri vært noen alternativer. Noen ganger er det å legge opp er det skumleste en fighter kan tenke på. Plan B eksisterte aldri.

Det å trekke en linje og si «hit, men ikke lenger» er nok en god strategi for en MMA-utøver. Man kan ikke konkurrere for alltid. En siste kamp er vemodig, men det er bra. Det gir oss en anledning til å feire noen for hva de har gjort og hva de har betydd. Det er få som gir seg selv den muligheten.

Det å si et ekte farvel og avslutte på egne premisser er noe forunt de færreste. Det burde bli gjort oftere, og det leder oss over til Matt Browns motstander i natt, Diego Sanchez.

Paradokset

Det som kanskje bør slå oss som litt rart er hvem i denne kampen som gir seg. Browns konkurransestopp kom litt ut av det blå for min del, mens for hans motstander i natt, Diego Sanchez, har de fleste bedt ham om å slutte i noen år nå. Det er egentlig Diego Sanchez som trenger å trekke en linje og si at nok er nok. Det er et paradoks at Matt Browns avslutningskamp kommer mot Diego Sanchez.

Diego Sanchez, hovedsakelig kjent som «the Nightmare», er også en elsket fighter. Han foretrekker også å bare gi alt i midten av oktagonet. Sanchez var med i den originale sesongen av «The Ultimate Fighter», og har hatt en strålende karriere i UFC, i alle fall frem til et visst punkt.

Vi begynte å spekulere i om han burde legge opp allerede i 2013. Grunnene var sammensatte. Han var en av de ytterst få igjen av den originale sesongen som fortsatt konkurrerte, han tok ekstreme mengder skade i kampene sine, og så ikke ut til å kunne konkurrere på det øverste nivået lenger. Han har prøvd å finne seg selv og vinnerformen igjen utallige ganger. Først ved å droppe til fjærvekt, så tilbake til lettvekt og mener han at han har funnet seg selv i weltervekt.

Diego Sanchez huskes også for kampene sine, men nå begynner det å bli mange som han kanskje ikke skulle ha vært i. Det å si «nok er nok» er en kunst i UFC.

Plan B

Det burde kanskje være Diego som gikk avslutningskamp. Men det er Matt Brown som går sin siste. Sannsynligvis. Brown er kjent som underdogen og som fyren som aldri gir seg. Sanchez blir en god partner i en slik kamp, så vi kan kanskje forvente en verdig avslutning på en fantastisk karriere i toppen av UFC.

Det er bra, men vemodig. La oss håpe han finner sin plan B nå, så får vi nyte Matt Browns siste reise i natt.

