UFC-analyse: «Cowboy» har alt å tape i Polen

Donald Cerrone (34), med kallenavnet «Cowboy», er kjent som en fighters-fighter. På et UFC-stevne med tvilsom kvalitet stiller veteranen opp, og risikerer alt mot ukjente Darren Till (24).

Cowboy er offer for sin egen filosofi igjen. Filosofien er veldig enkel. Han møter enhver motstander, hvor som helst og når som helst. Det er en filosofi vi ønsker av MMA-stjernene våre, men en filosofi som de også må beskyttes for.

Noen fightere trenger beskyttelse mot kamper de ikke bør ta fordi de ikke er klar for nivået. Da er det trener og management som skal sortere bort utfordringer som de ikke er klar for. Fighteren kan ikke ventes å gjøre det selv. I de aller fleste tilfeller vil de takke ja (de er fightere tross alt).

Andre ganger må de beskyttes fra kamper som ikke er karrierefremmende. Et bortgjemt kort mellom storkortene, kanskje avholdt et sted som ikke vil trekke de store tilskuermassene? Gratis på Fight Pass? Ingen andre stjerner som drar lasset? Managementet jobber for fighternes interesser – og sin egen – og prøver å sortere ut de dårlige tilbudene.

Cowboy tar hvilken som helst kamp, men kampen han har akseptert mot Darren Till, en ukjent fyr med fire kamper i UFC, er mer en tjeneste for UFC enn det er en kamp i hans interesse. UFC Gdansk holder en tvilsom rekord. Den har lavest «Dwyer Score» i historien.

Tallfestet svakt UFC-kort

Jeg følger med på MMA på reddit. Det er et trivelig sted med enorm entusiasme og en god del brukerskapt innhold. Jeg er også i overkant glad i statistikk, og koste meg da jeg så Dwyer Score første gang.

Dwyer Score er en måte å tallfeste kvaliteten på et UFC-stevne «på papiret». Vi må selvsagt si «på papiret», fordi stevner kan levere på mange måter uavhengig av den forhåndsventede kvaliteten på kampene. Jeg brukte en lignende fremgangsmåte selv da jeg undersøkte hvorvidt Demetrious Johnsons tittelutfordrere faktisk var svakere enn tittelutfordrere i andre vektklasser. Dwyer Scoren regnes ut som det samlede momentumet til fighterne på et UFC-kort. Momentum regnes som kamphistorikken til hver fighter.

KULT-HELT: Donald Cerrone er blitt en av de mest markante profilene i UFC-sirkuset. Dette bildet er tatt etter seieren mot Rick Story i august i fjor. Foto: Isaac Brekken , AP

Har en fighter fem strake seirer i UFC betyr det fem poeng. Har en fighter to strake tap betyr det minus to. Tanken bak er at det er de fighterne som rir store seiersbølger som skaper den største interessen på et kort. Kampene mellom fightere som har stort momentum er mer verdifulle.

Vi ser også at UFC tenker i samme type bane når de planlegger stevner. De polstrer «pay-per-view»-stevner med kvalitet, fordi de vil de skal selge. De siste tolv månedene har beltal-stevner i snitt en score på 22,7, snittet for UFC-stevner generelt har vært på 12,5 og såkalte Fight Nights (gratiskort på Fox eller UFC Fight Pass) har i snitt 5,2.

Dwyer Scoren for UFC Fight Night Gdansk ender på det lite flatterende tallet -16. Det er ikke en skrivefeil. Minus seksten. Det er den laveste skåren i UFCs historie.

Det kan hende du ikke er så glad i tall og liker bedre visuelle inntrykk? Dersom du går til ufc.com kan du se at i seks av de tolv kampene fra Gdansk så mangler UFC profilbilde på fighteren.

Cowboy drar lasset ganske aleine her. Cowboy gjør UFC en tjeneste. UFC vet at Cowboy er typen de kan spørre om å lede an i historiens svakeste kort. Fans elsker Donald Cerrone. Og grunnen til at vi elsker ham kan også bli hans fall.

Fan-angst

Cowboy tar enhver kamp. Når, hvor, og hvem er spørsmål vi andre får stille. The Spartans do not ask how many, but where.

Problemet er bare at det er en dårlig idé når man sikter på å bli best i verden. En dag spurte også de gamle spartanerne hvor fienden var da de burde ha spurt hvor mange de var først.

Fans av Cowboy elsker dette, men irriterer seg også. Hans tendens til å ta hvilken som helst kamp var lenge fryktet å være hans største barriere mot å gå en tittelkamp. Cowboy hadde laget den største seiersrekken i lettvektdivisjonens historie i 2015 med sju strake seirer. Mannen kunne bare vente en måned eller to, så ville tittelsjansen åpenbare seg.

Fyren orket ikke å vente; ville bare ta flere kamper. Han hadde til og med takket ja til å møte Khabib Nurmagomedov (en kamp alle mente han ville tape på nedtakninger alene), men MMA-gudene intervenerte og satte inn kickbokseren John Makdessi i stedet. Fans pustet lettet ut. Cowboy vant ikke den påfølgende tittelkampen mot Rafael dos Anjos, men han kom i alle fall til den. En halv seier.

Stor risiko mot Till

Cowboy risikerer mye ved å møte Till, men Cowboy har også en status som gjør at han tåler et tap eller to. Han er en av UFCs kjente merkevarer nå. Det er ikke Ronda eller Conor-nivå akkurat, men han har en sterk kobling til UFCs kjernefans. Han er en av de store etablerte profilene.

Etter det mislykkede forsøket mot dos Anjos i lettvekt har han nå gått til weltervekt, en vektklasse der han har gjort det sterkt. Cerrone åpnet inntoget sitt med tre strake seirer, mot tøffe motstandere. Men nå har momentumet stoppet litt opp. Han tapte til Jorge Masvidal (som nå er nummer fire i divisjonen) og så tapte han til den forrige mesteren, Robbie Lawler ( se tidenes innveiingsbilde i UFC, forresten). Dette er to veldig akseptable tap. Slike hører med av og til. Men Till? Han har fire kamper i UFC.

Det er ingenting for Cerrone å tjene her. Absolutt ingenting. Med tanke på nivåforskjellen på de to bør kampen utspille seg som Fabricio Werdum mot Walt Harris på UFC 216, en kamp som kan oppsummeres i to ord – nedtakning og armbar. Men husk at slike kamper er de farligste.

Cowboys styrke

En av tingene jeg synes var fascinerende å høre etter Cowboys forsøk på å vinne tittelen mot Rafael dos Anjos var at tittelen stresset ham. Han sloss aldri så dårlig som når tanken på tittelen er der. Han gjør det han gjør best når han tenker minst. Når det ikke er noen forventninger.

Noen fightere kan beskyttes mot seg selv, men kanskje ikke Cerrone.

Han gir i alle fall noe til et historisk dårlig UFC-kort. En fighters-fighter topper kortet. UFC ringte med et navn. Jeg vedder på at Cowboy bare hevet skuldrene med et lavmælt « fuck it» og et smil. Det er jo også derfor UFC-fans elsker ham.