UFC-analyse: Canadas store MMA-helt tilbake på nattens storstevne

Georges St-Pierre (36) valgte Michael Bisping (38) som motstander i sin retur til UFC, men gjorde han en grusom feilberegning?

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Georges St-Pierre trakk seg tilbake fra MMA-konkurranse tilbake i 2013. Det var et stort tap. Han trengte hvile og avstand. Han gjorde noe ingen har gjort før ham. Han gav fra seg beltet sitt. Han gjorde det i toppen av egen popularitet, i en tid der alle ville se ham gå superkamper, altså kamper mellom mestre.

Nå, fire år senere er han tilbake, og vi får se Georges St-Pierre i en superfight mot mellomvektmesteren i UFC, Michael Bisping.

På forhånd spekulerte mange om returen var en kald beregning fra GSPs side. Han hadde aldri meldt seg på for å gå mot Luke Rockhold eller Chris Weidman, akkurat som da han ikke ville gå opp i vekt for å møte Anderson Silva – de fryktede navnene i mellomvekt. En seier over Michael Bisping var kanskje mye lettere å forestille seg. Bisping har over tid blitt sett på som en middelmådig UFC-fighter, og noen kritikere oppfatter mesterskapet hans som en av livets uheldige tilfeldigheter.

Det er deilig å ha Georges St-Pierre tilbake. Det er ikke helt klart hvorfor, men det er det. Kanskje en av grunnene er at det alltid føltes som MMA-høytid da han gikk kamper. GSP er for kongelig å regne i MMA.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 03.00. Det er også tittelkamper mellom Joanna Jędrzejczyk og Rose Namajunas i kvinnenes stråvektklasse, og så møtes mesteren Cody Garbrandt og TJ Dillashaw i bantamvekt.



AVSKJEDEN: Det er fire år siden Georges St-Pierre takket for seg etter en tittelkamp. Her intervjues han oppe i MMA-buret av Joe Rogan. Foto: Stephen R. Sylvanie , Reuters

En av de største i moderne MMA

Det er vanskelig å vite hvor en bør starte når man skal beskrive hvilken størrelse Georges St-Pierre har vært i MMA. Han er kjent for å holde rekorden for flest tittelforsvar i weltervektdivisjonen, han er kjent for sin fantastiske teknikk og metodologisk nedkjemping av enhver ny motstander og han var MMAs gentleman.

I en verden av Tap-Out-shorts, stygge tatoveringer med bur-motiv og face the pain (UFCs gode gamle, men supercorny Pay Per View-vignettmusikk ) var han det rolige, høflige og smakfulle senteret i stormens øye. Det er mange fasetter i moderne MMA, og en av dem var innblandingen av tradisjonelle kampsporter inn i moderne kampsport, noe GSP var en stor representant for. GSP var fyren som ble utrolig populær og UFCs største salgsvare uten å noensinne oppføre seg uhøflig.

Den største teknikeren

Georges St-Pierre er en utrolig MMA-utøver. Men hvor utrolig? John Danaher er en av de høyst respekterte BJJ-trenerne i verden. Han er svartbelte under Renzo Gracie og St-Pierres brasiliansk jiu jitsu-trener. La ham forklare GSPs storhet i Silence of the Lambs-stil . GSP har virkelig formet moderne MMA.

Stormesteren St-Pierre kjennetegnes som en svært fokusert utøver som gjerne krysset grensen over til tvangslidelser hva gjaldt MMA. Han så etter enhver fordel som kunne holde ham et steg foran motstanderne og var alltid åpen for nye ting å teste. Denne positive egenskapen slo også negativt ut en gang i blant. GSP var gjerne overtroisk. Han reorienterte chakraen sin eller noe sånt rett før kamp og gikk med kvakksalver-produkter som balansebånd. Samtidig krysstrente han mer enn noen andre. Mannen fikk resultater.

Et komplement som sikkert få husker er at det ble spekulert i om GSP skulle representere Canada i OL for brytelaget . GSP hadde aldri holdt på med bryting før han begynte med MMA, likevel er han sett på som det fremste eksempelet for bryting i MMA. Han er også kjent for å vinne en av kampene sine med kun én teknikk – jabben.

Killer instinct

GSP er kjent som superatleten og en av de mest dominante mesterne gjennom tidene, men ett vedheng har alltid vært at han tok få risikoer. Den eneste motstanderen han stoppet på sine ni tittelforsvar fra 2008 til 2013 var en smålubben BJ Penn som ikke kom ut til runde fem. Når vi diskuterer hvem som er best gjennom tidene taper GSP alltid på dette. Han avsluttet ingen kamper, selv om han vant kampen fullstendig. Han ble kalt kjedelig. Han ble kalt point fighter. Han ble kalt «atlet».

MESTEREN: Michael Bisping jubler etter å ha tatt tittelbeltet fra Luke Rockhold i fjor sommer. Foto: Jayne Kamin-oncea , AFP

Dette er også det aller første Michael Bisping pirket i da de to ble satt opp til å møtes om mellomvekttittelen. Bisping trenger å hate motstanderne sine. Hvem vet hvorfor, men han trenger det. Med en gang noen signerer en kontrakt for å møte Bisping så begynner Bisping fornærmelseskverna.

Bispings klare førsteangrep på Georges St-Pierre? Jeg er en fighter, du er en atlet.

Fighter mot atlet

Hva ligger det i denne fornærmelsen? For det første er det en slags undergraving av alt Georges St-Pierre er og hva han har gjort. Implikasjonen er at når ting blir for tøft, så gir GSP seg. Han kan slås mentalt, fordi han vil ikke egentlig slåss. Han vil konkurrere. Dette er et vanskelig tema, fordi fra den ene vinkelen er det rent tull, mens fra en annen en er det noe sant i det. Eller, man fornemmer i alle fall sannheten i det. Kanskje fordi nesten alle motstandere GSP har hatt har pekt på det samme. Det har satt seg, uavhengig av om det er sant eller ikke.

Dersom man ser for seg et hypotetisk scenario der tidsgrensene i kampene forsvant, for eksempel, ville Michael Bisping stå igjen som vinner av langt flere kamper? Hadde Georges St-Pierre? Eller hadde han tapt i kampen mot Nick Diaz? Andre «ekte» fightere?

Bisping – fighteren

Uavhengig av hva GSP er, så er Bisping en av UFCs sanne fightere. Bisping trenger knapt mer enn et skeivt ord, så er kampen i gang. Midt i forberedelsene til sin største kamp noensinne klarer ikke Bisping holde seg utenfor en krangel med Jorge Masvidal, for eksempel . Du vil aldri se GSP i en lignende situasjon.

Kampen mot Michael Bisping er blitt veldig kritisert fra den ble kunngjort. Det er en superfight, bare per definisjon, het det. Michael Bisping føles som et svakt substitutt for superfighten mellom GSP og Anderson Silva, som skulle ha funnet sted tilbake i 2013 da begge var bautaene i UFC. Jeg var enig i kritikken da kampen først ble kunngjort, men Bisping er i dag en sommerfugl som før var en larve. Det tar bare litt tid å se det.

Bisping, mannen som har slitt seg gjennom mellomvektdivisjonens oppturer og nedturer, lignet en larve frem til for et år siden. Denne larven veltet seg gjerne i møkk. Han hadde en framtoning som han i senere tid sier han skjemmes over (men hele tiden går tilbake til). Denne larvens forvandling til en storslått sommerfugl kom ut fra intet. Michael Bisping har for det meste blitt sett på som en gjennomsnittlig fighter, men da han vant over Anderson Silva i 2016 og kort tid etter knocket ut den tilsynelatende uovervinnelige Luke Rockhold, var det som om Bisping kom inn i et nytt lys.

Plutselig viste det seg at han hadde tangert rekorden for flest seire i UFCs historie.

Michael Bisping er ikke bare mellomvektmester, han er UFC-fighteren med flest UFC-seire i organisasjonens historie. Bispings plass i historiebøkene er for lengst sikret. Han er ikke lenger denne mediokre mellomvekteren de fleste tror de har en løsning på. Han er kanskje verdig merkelappen superfight.

Kanskje har GSP feilkalkulert i sin retur?

Tøff retur

Dette blir sannsynligvis en vanskelig kamp for den returnerende mesteren. Det spekuleres i at GSP har ventet på en anledning til å komme tilbake, og at hans beregning var at Michael Bisping var en gylden mulighet. GSPs vurdering av kampen mot Bisping er uvanlig soleklar:

Water is wet, fire burns, and I will beat Michael Bisping.

Jeg hadde vært enig om dette var 2013. Helt enig. I 2017? Jeg heller mot Michael Bisping, merker jeg.

Det er uansett godt å ha Georges St-Pierre tilbake. Nå gjenstår det å se om han er fulladet etter en fire års ferie, eller om han møter den samme skjebnen som de fleste returnerende fightere og møter en motstander som viser oss tydelig at «the game has past you by». Det er godt å ha ham tilbake, men jeg håper dette er mer enn en nostalgikamp.

I natt får vi svaret.

