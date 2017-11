UFC-analyse: Bruker «nybanket» Bisping som lokkemat i Kina

I UFCs frieri til det kinesiske markedet kommer Michael Bisping (38) inn som erstatter for Anderson Silva mot Kelvin Gastelum (26), på tross av at han for tre uker siden gikk en knallhard kamp mot Georges St-Pierre.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Oh, how the mighy has fallen! Michael Bispings regjeringstid som kongen av mellomvekt er omme. Bisping tok beltet fra Luke Rockhold på kort varsel da Chris Weidman måtte trekke seg fra deres returoppgjør på UFC 199 i juni 2016.

Siden holdt han mellomvekt-tittelen som gissel mens han lette etter morsomme og godt betalte kamper. Han så ut til å elske å nå ha kontrollen og være den som alle andre nå siktet på. I stedet for å sette Bisping opp mot en av de utallige spennende mulige og rettmessige tittelutfordrerne i vektklassen ble hans første tittelforsvar mot UFCs eldste utøver, Dan Henderson.

Henderson hadde vunnet tre av sine siste ni kamper da UFC tok kontakt for å lage kampen. Bispings «gisselsituasjon» med mellomvektsbeltet vil nok bli husket som en sær og rar tid. Det var på en måte passende at det var Georges St-Pierre som kom og tok den fra ham igjen. En av UFCs store mestere, kjent for (nesten) alltid å møte nestemann i køen. Kampen mot Nick Diaz var kanskje unntaket.

OBS! Stevnet i Shanghai sendes direkte på Viaplay Fighting fra kl. 13.00 i dag.



Bisping ser ut til å ha tatt tapet til St-Pierre tungt. Tapet har etterlatt en vond smak i munnen. Det er den eneste mulige forklaringen på at Michael Bisping nå, tre uker etter å ha tapt tittelen i UFC, hopper inn på kort varsel for å møte den unge og delvis fremadstormende Kelvin Gastelum i Shanghai.

NY MOTSTANDER: På kort varsel skal Kelvin Gastelum møte Michael Spinks, etter at Anderson Silva forsvant. Foto: Tom Szczerbowski , Reuters

Tilbake i sin gamle rolle



På mange måter er Bispings fall et uttrykk for at verden går tilbake til normalen, bortsett fra at Donald Trump fortsatt er president i USA. Kampen i Shanghai var rollen Michael Bisping hadde i UFC før den skjebnesvangre venstrekroken som felte Luke Rockhold for mer enn ett og et halvt år siden. En som kan stille opp på kort varsel, og lede et lite prioritert kort i en krok av verden. Shanghai er politisk og økonomisk på ingen måte en avkrok i verden, men kampsportsmessig er det, særlig dersom vi snakker om MMA.

UFC har lenge prøvd å få innpass på det kinesiske markedet og skape lønnsomhet for eierne sine i Asia. Å prøve å komme seg inn i det kinesiske markedet er vel for lengt blitt en klisjé i forretningsverden, men gode råd kan være dyre for de fortsatt relativt ferske nye eierne av UFC.

Dommen er fortsatt ikke avsagt om det var en god idé å kjøpe UFC for nær fire milliarder amerikanske dollar, slik underholdningskonglomeratet WME-IMG gjorde. En del av de større salgsvarene til UFC er dopingtatte, og den aller største merkevaren deres – Conor McGregor – driver og forhandler om deleierskap i UFC. Jeg tviler på at disse utviklingene var forventet. Det kan hende de nye eierne trenger den kinesiske drømmen.

Mange svake kort



Det er bare ett problem. UFC har mange svake kort for tiden. Pay-per-viewene er stort sett sterke. Mange er utrolig sterke, men småkortene mellom er svake. I tilfellet UFC Shanghai gikk UFC for en klassisk løsning.

De satte opp en skikkelig god hovedkamp og lot resten være en samling av navn du aldri har hørt om. Det er 24 fightere som skal gå kamper. UFC har ikke engang bilde av ti av dem. En slik løsning med stor hovedkamp er risky. Og lo and behold, Anderson Silva, det som gjorde hovedkampen til en hovedkamp, ble flagget av USADA for mulig anti-doping-regelbrudd kun uker før kampen. Noe spektakulært må du jo vise kineserne og Anderson Silva kan ikke gå kamp. Hva gjør man da?

Man ringer Michael Bisping. Eller, i dette tilfellet ser det ut som om Michael ringte UFC.

Helsemessig forsvarlig?



Men det er mye rart her. Ikke bare at Bisping hopper på en kamp i verdens MMA-avkrok. Bisping gikk nettopp en av sitt livs tøffeste kamper. Dette har de fleste stusset over. Det er suspekte greier, ikke bare hva angår Bispings motivasjoner for å ta kampen, men helsemessig også.

Les også: Mesterfall i UFC – tre titler skiftet eier

Bisping ble nesten knocket ut to ganger i kampen mot Georges St-Pierre. Han tok mye skade i kampen. Dette er bare noen og tyve dager siden. Bisping er dessuten under medisinsk suspensjon på tredve dager pålagt ham av New York State Athletic Commision (NYSAC). Hvordan UFC løste dette må fuglene vite. Det formelle til side: er dette egentlig trygt for Bisping?

Og til sist: hvilken kamp får vi? I det ene hjørnet står en uthvilt og sulten ungfole i Kelvin Gastelum, klar for å komme tilbake fra tapet mot Chris Weidman og vise at han hører hjemme i toppen. Og i det andre hjørnet står ... en veteran som svært nylig gikk en utrolig tøff kamp der han tok mye skade. En kamp han ser ut til å trenge å glemme. Skylle munnen for den vonde smaken? Kan det være motivasjonen? Hva får det potensielle kinesiske publikumet som UFCs nye eiere sikler etter?

UFC Shanghai er ikke lett å skjønne seg på.

OBS! Stevnet i Shanghai sendes direkte på Viaplay Fighting fra kl. 13.00 i dag.