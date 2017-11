UFC-analyse: Alt handler om «en av tidenes beste» i Sydney

Fabricio Werdum (40) kjemper om en retur til tittelmuligheter i UFCs tungvektdivisjon, men må slå det polske tungvekthåpet Marcin Tybura (32).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Den gamle mesteren Werdum møter altså Tybura i Sydney i natt. Det er fortsatt uklart når tungvektsmesteren Stipe Miocic kommer tilbake for å forsvare tittelen, og i mellomtiden er det mange som ønsker å melde seg på listen over utfordrere.

Fabricio «Vai Cavalo» Werdum var en kort stund oppe til vurdering som en av de beste tungvekterne gjennom tidene. Diskusjonen var basert på tre ting. Han hadde slått Fedor Emilianenko og Cain Velasquez - og han hadde blitt mester i UFCs tungvektdivisjon.

Få hadde trukket opp navnet til Werdum i diskusjoner om den beste tungvekteren gjennom tidene, men ved å ha slått begge de to andre kandidatene var han tvunget inn i diskusjonen.

Werdums tid i solen var kortvarig. Hans første forsvar av tittelen skulle komme i Brasil. Det skulle være en festdag for Werdum og brasiliansk MMA, med forsvar av tungvektstittelen på hjemmebane, men en overentusiastisk Werdum løp direkte på den «korteste kryssen i verden» da han jaget utfordreren Stipe Miocic rundt i ringen.

Knockouten var kontant og arenaen stilnet.

Alltid urolig i tungvekt

Det er notorisk vanskelig å holde på beltet i tungvekt. På den andre siden er det notorisk vanskelig å skli ut av rankingen også. Toppen av tungvektdivisjonen er for det meste fylt opp av gamle røvere, som Alistair Overeem, Werdum, Mark Hunt og Cain Velasquez. Vektklassens topputøvere har dessuten sjanglende kvalitet. Travis Browne, nummer 14, har tapt sine siste fire kamper.

Werdum tapte beltet, og han tapte også sin første og beste sjanse til en rask retur. Etter å ha tapt mot Miocic fikk han møte Alistair Overeem til en tittelutfordrerkamp, men tapte den på dommerkortene. Werdum er ute av dansen enn så lenge.

POLSK UTFORDRER: Marcin Tybura (t.v.) møter nok en gammel helt i natt. Her er han i aksjon mot Andrei Arlovski i Singapore i juni. Den kampen vant Tybura. Foto: Roslan Rahman , AFP

For å komme tilbake til muligheten for å gå for beltet i tungvektdivisjonen, må han nå gå mot en god mengde utfordrere. Han har allerede gått mot alle toppnavnene nylig. Da blir det neste kamper mot motstandere som den relativt ukjente Walt Harris – og i natt – den like så ukjente Marcin Tybura.

Lang vei gjennom ukjente navn

Marcin Tybura er nok en god fighter etter UFCs tungvektstandard, men han har ingen særlig høy profil i UFC. Mark Hunt skulle egentlig gå kampen mot Marcin Tybura i Australia, men ble trukket fra kampen av helsemessige årsaker ( selv om det har vært kontroversielt).

Da jeg først så matchingen tenkte jeg for meg selv at dette er en fin matching for Hunt på hjemmebane. Hunt er elsket i Australia og UFC trenger stjerner som kan lede kortene sine. Samtidig er Hunt ganske avhengig av en motstander med rett stil for å lage et bra show. Kanskje Marcin Tybura er villig til å stå og veksle slag med en av UFCs beste kickboksere?

Tybura er en rangert utøver og har vunnet kamper mot ringrever som Andrei Arlovski, men likevel har han ikke dukket opp på min radar i det hele tatt. Han er ikke noen Francis Ngannou , for å si det slik. Tybura er litt som den nye kjæresten til vennen din. Du gidder liksom ikke investere noe i ham før du vet om han er en stayer eller ikke.

Til forskjell er Ngannou en person som vennen din har noe på gang med og som er veldig interessant og kul. Du har så lyst at dette potensielle prosjektet skal bli en fast del av vennegjengen din at du aktivt prøver å legge til rette for romansen.

Kan Werdum snu oppkomlingen?

Når Alistair Overeem møter Francis Ngannou den 2. desember kommer kampen til å handle like mye om Francis Ngannou som Alistair Overeem. Overeem blir den tøffeste testen for prospektet Ngannou, og en seier over Overeem vil virkelig bekrefte hypen – og omvendt er det en enorm fjær i hatten om Overeem kan snu den Kamerun-Franske oppkomlingen.

Det samme gjelder ikke Werdum-Tybura, med mindre polske Tybura kan komme opp med noe «Darren Till-aktig».

Till var en av de mer ukjente topp-weltervekterne i UFC, men ble for alvor og ugjenkallelig satt på kartet ved sin totale overkjøring av veteranen Donald Cerrone. Kampen kan få et slikt utfall, men frem til den faktisk gjør det, så handler alt i natt om Werdums vei tilbake.

Kan Werdum, slik Overeem skal prøve den 2. desember, snu en av utfordrerne i døra? Eller er det nye og ferske navn som skal utfordre Stipe Miocic i fremtiden? I natt smeller det i alle fall.

