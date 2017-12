MMA-Hamlet stemples som unik – og åpner for møte med UFC-veteran

MMA-proff Marthin Hamlet (25) kan bli nødt til å ta større steg raskere en planlagt etter en ny overbevisende seier. Selv åpner han for et møte med en dansk UFC-veteran allerede i 2018.

– Marthin Hamlet er utrolig målrettet, og har vist en utrolig vilje og åpenhet når det gjelder å lære seg nye teknikker. Med den tøffe treningen og prestasjonene fra brytingen har han alle forutsetninger for og kunne nå langt innen MMA, sier Thomas Moon Lee Hytten, kampsportkommentator på Eurosport og tidligere MMA-utøver, til VG.

Han så i helgen at Hamlet valset over franske Hassen Rahat på et Superior Challenge-stevne i Stockholm, og halvveis ut i første runde vant Hamlet på submission etter å ha kastet motstanderen i kanvasen noen sekunder tidligere.

– Han har vunnet begge proffkampene sine, og viser at han er en finisher. Han klarer å utvikle seg utover brytingen sin, og jeg har i alle fall blitt fan, sier Hytten fornøyd.

– Unikt teknisk repertoar



Det er snart to år siden Hamlet kjempet for å komme seg til OL i Rio, som bryter. Men skadeproblemer og motivasjonsproblemer bidro til at han ikke nådde målet. Nå har han tatt med seg toppidrettstankegangen inn i MMA-sporten.

– Marthin har et tilnærmet unikt teknisk repertoar allerede for lett tungvekt. Med hans intelligente tilnærming og kunnskapstørst til sporten, så kan han utvikle det flerfoldige ganger. Da blir han en virkelig enestående utøver, roser Andreas Lagaard som trener jevnlig med Hamlet på Frontline Academy i Oslo.

SEIER NUMMER TO: Marthin Hamlet jubler etter submission-avgjørelsen i Stockholm sist helg. Foto: Aleksander Limkjær

I helgen kommenterte han Hamlets kamp på Viaplay Fighting. Rahat var ikke i nærheten av å stå imot den kraftige nordmannen.

– Er det slik at den «største» utfordringen til Hamlet fremover bli å få passe motstand – at han kanskje står i fare for å måtte ta for store steg for fort?

– Det er så få utøvere i den klassen at det kan gå litt for fort frem ja. Det er viktig å bli matchet på et fornuftig nivå slik at man kan utvikle rutine før man møter de virkelig bra gutta. Marthin er allerede fysisk og teknisk kapabel nok til å gjøre livet surt for de fleste, men for å nå sitt fulle potensial må han nok gå et par matcher til på lavere nivå, mener Lagaard.

Dansk motstand i 2018?



Hovedpersonen selv regner også med at han kanskje må tåle tøffere motstand fremover enn det som egentlig har vært planen.

– Jeg tror ikke det blir noe lettere å få kamper etter to raske avslutninger. Motstanden blir nok hardere og hardere, men det er også naturlig hvis jeg skal raskt opp. Jeg følte jeg hadde veldig god kontroll på hvordan jeg beveget meg i buret på lørdag og vet at jeg kommer til å være enda mer kontrollert til neste kamp, sier Hamlet til VG.

Han har tidligere sagt at målet er UFC-kontrakt i løpet av 2020. Nå åpner han blant annet for å møte danske Joachim Christensen i en kamp om tittelen i Superior Challenge.

– Han har akkurat mistet UFC-kontrakten sin. Hvis det er han jeg må slå for å vinne beltet i Superior Challenge, så møter jeg ham gjerne mot slutten av 2018, sier Hamlet som også kan bli aktuell for organisasjonen Cage Warriors i løpet av neste år.

PS! Christensen er en skikkelig veteran på 39 år. Han har gått 21 proffkamper i MMA, og vunnet 14 av dem. Han har fire kamper i UFC, og tapt tre av dem. Den siste i juni på teknisk knockout mot Dominick Reyes.