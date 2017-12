MMA-Hamlet om motstanderens forberedelser: – Useriøst

Det norske MMA-håpet Marthin Hamlet Nielsen (25) går sin andre proffkamp lørdag kveld, men synes ikke motstander Hassen Rahat imponerte på dagens innveiing.

– Han har fortsatt ikke veid seg inn på matchvekt, og det synes jeg er useriøst men jeg tenker kun på min gameplan og mine oppgaver, sier Hamlet Nielsen til VG.

Den tidligere landslagsbryteren går sin andre proffkamp, og det er knyttet store forventninger til hans fremtid i MMA-buret. Han skal i aksjon på helgens Superior Challenge-stevne i Stockholm.

Se hele stevnet direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 19.00 lørdag kveld.

Med knockoutseier i proffdebuten, og knockoutseier i den semiprofesjonelle kampen han gikk i England for litt over et år siden, er det liten tvil om at han er storfavoritt igjen.

I kveld veide han inn uten problemer til lett tungvekt-oppgjøret, og så langt bedre trent og forberedt ut en sin franske motstander. Rahat har to seirer og ett tap som MMA-proff, men har ikke gått kamp siden januar 2015.

– Innveiingen var bra for min del, og jeg har aldri følt meg så bra etter et vektkutt. Jeg gikk ned veldig lett og det kan jeg takke min kostholdsrådgiver Øystein Reinsborg for, roser 25-åringen.

Han har ikke gått kamp siden 1. april, men har brukt sommeren til å trene mye og målrettet – blant annet på Frontline Academy i Oslo.

– Hva er du blitt bedre på siden sist?

– Følelsen og forståelsen for posisjonering. Jeg har også jobbet mye med timing, både stående og når jeg skal bruke brytingen, forklarer Hamlet.

Husker du denne? «Tidenes norske brytetalent» satser på MMA

Etter det VG erfarer skal organisasjonen Cage Warriors følge interessert med på utviklingen hans, og det er vel egentlig bare snakk om å få nok kamper før han tar steget videre.

– Jeg vet ikke om det blir Cage Warriors. Min manager i USA har flere forslag men enn så lenge liker jeg å bygge opp kamplisten min, samt utvikle meg i Norden og Europa. Jeg får helt enkelt vente og se – én ting er sikkert og det er at jeg har mange muligheter, sier Hamlet Nielsen fornøyd.

PS! Han er en av tre nordmenn på lørdagens stevne. Gard Olve Sagen fra Trondheim går sin andre proffkamp, og i tillegg skal Kim Tinghaugen (seks seirer, fire tap) gå kamp.