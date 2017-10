MMA-analyse: Jacobsens vei fra røff start til tittelkamp

Alexander Jacobsen (29) står på terskelen til storhet i form av tittelbelte og en mulig billett inn i UFC. Først må han «bare» vinne mot hjemmefavoritten Chris Fishgold (25) i kveld.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

En gang i tiden var bergenseren Jacobsen «insider-prospekt» nummer én i norsk MMA. Han var utallige ganger nasjonal mester i boksing, og hadde utmerket seg i Norges BesteFighter – en slags The Ultimate Fighter etterligning i norsk versjon – på Viasat 4.

På den tiden var han bare «seks måneder med sprawl-trening» unna å bli Norges store MMA-håp. Sagt med andre ord: han trengte bare å holde seg stående, så ville boksingen hans fikse resten.

Røff start

Det var fart på sakene også. Jacobsen startet MMA-karrieren med en spurt. Han ble signert av et av skandinavias ledende managements innen MMA og fikk booket sin første profesjonelle MMA-kamp i Cage Warriors. Da – og nå – Europas ledende MMA-organisasjon.

Alexander Jacobsen tapte på en submission tidlig i første runde av en annen nykommer ved navn Rioo Ibrahim. Det var en skuffende kveld. Det var liksom ingenting å støtte seg på. Det virket ikke nødvendigvis som om Ibrahim var the next coming of Jon Jones heller. Kampen, tapet, begge deler var uforklarlig.

Vi var i beit for stjerner på den tiden. Einemo hadde konkurrert i UFC to år før og Emil Meek var 5-1 og fortsatt milevis unna UFC. Simeon Thoresen var vår eneste representant, men i 2014, da Jacobsen debuterte som profesjonell, var han på vei ut av organisasjonen. Vi trengte Alexander Jacobsen.

Ikke alle er laget for å bli mestere. Det er mer enn nok av fightere som går noen kamper, alt virker lovende, men ting bare klaffer ikke. Motstanden blir dessuten bare tøffere for hver kamp man får. Bare de færreste blir mestere. For å bli det må du ha noe spesielt.

Fighter-i-tredje

Men Alexander Jacobsen har noe spesielt. I forrige uke snakket vi om MMA-utøvere som er fighters-fightere. Til og med andre fightere ser opp til dem. Vi brukte Donald Cerrone som eksempel. Han møter hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Om Donald Cerrone er en fighters-fighter er Alexander Jacobsen fighters-fighters-fighter.

Kanskje vi heller skal benevne ham «fighter-i-tredje». Kampsport er det Alexander Jacobsen lever og ånder for. Noen mister kanskje lysten og troen på seg selv etter en røff start, men ikke Alexander.

Den skuffende debuten ble håndtert. Ting skjedde for raskt. Han mikset ikke kampsportene. Boksing, bryting, grappling. Ting var for adskilt. Jacobsen har gjort en fullstendig forvandling over årene. Han er langt fra endimensjonell. Han har et fullutviklet spekter av ferdigheter i MMA. Han er en tidligere bokser med flere submission-seire enn knockouter. Han er en MMA-utøver.

Mulighet for å realisere drømmen

Nå, etter åtte strake seirer, står Alexander Jacobsen klar for å realisere drømmen. Han utfordrer for den aller mest ettertraktede tittelen i Europa, lettvektstittelen i Cage Warriors. Lettvektstittelen er gjort berømt ved at en av de tidligere eierne av den var Conor McGregor.

Det er umulig ikke å knytte store forventninger til eieren av Cage Warriors lettvektsbelte av den grunn. Vinner Jacobsen er det nesten en automatisk billett til UFC. Den overveldende majoriteten av Cage Warriors-mestre blir plukket opp av UFC innen kort tid.

Storkamp

Det blir ikke lett. Motstander Chris Fishgold er på hjemmebane i Liverpool. Han har en kamphistorikk på 16-1 og forsvarer tittelen for tredje gang. Men ikke bare det. Fishgold later kanskje til å ha noe å bevise. Vi nevnte over at det nesten går automatikk i at UFC plukker opp Cage Warriors-mestre.

Vel, Fishgold er en av de UFC ikke har plukket opp. Det føles flåsete å skrive det, men det er nesten som om det er negativt at dette er hans fjerde forsvar av tittelen. Det er mulig han føler seg oversett. Mesteren Fishgold har hatt litt personlige problemer utenfor buret og har ventet en stund på telefonen fra UFC.

Nå som han i tillegg skal kjempe på hjemmebane er presset hardt. Han må overbevise. Han må prestere. Han kanaliserer nå sin indre McGregor og påstår han skal ta hodet av Alexander innen en runde er gått.

Alexander Jacobsen blir selvsagt ikke påvirket av slik prat. Husk at han er fighter-i-tredje. Han gleder seg til å gå i krigen.

På terskelen til storhet



Når du dekoder setningen «gleder seg til å gå i krigen» for fightere, så er det ofte slik at det de mener er at de gleder seg til at det er over. De gleder seg til at øyeblikket kommer, endelig er tiden for å prestere der. Alt av forberedelser er gjort og så er det bare å se hva som skjer i kampen. Det er få fightere som sier de faktisk gleder seg til kaoset i buret.

Alexander Jacobsen gjør det. Det er en av mange grunner til at han er den fighteren han er, og at han nå er på terskelen til storhet i MMA. Hans villskap, motstanderen, alt som står på spill, alt bidrar til at dette ikke bare er en utrolig viktig kamp, den kan fort bli en utrolig underholdende kamp.

Bare tre år inn i MMA-karrieren står Alexander Jacobsen på terskelen til å oppfylle forventningene og ta med et av de største beltene hjem til Bergen. Plutselig er det UFC neste.

Men først må han kapre McGregors gamle belte.