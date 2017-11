Mareritt for UFC-mesterne: Knock, knock og «god natt»

Nattens UFC-stevne i New York inneholdt hele tre tittelkamper, og publikum fikk se den ene mesteren etter den andre falle, og etter fire år borte fra buret var legenden Georges St-Pierre tilbake med et brak.

«Crazy! Jeg er sjokkert av alle tre tittelkampene!». Slik oppsummerte UFCs legendariske kommentator Joe Rogan en MMA-aften for historiebøkene.

Og han overdrev definitivt ikke. Publikum og TV-seere kan i alle fall ikke klage på manglende drama på et UFC-stevne som levde opp til skyhøye forventninger som følge av den ene storkampen etter den andre.

Kvelden toppet seg da legenden St-Pierre, som hadde vært borte fra MMA-buret i fire år, gjorde et comeback som skal bli vanskelig å overgå. Den kanadiske superstjernen forlot sporten etter en kontroversiell poengseier mot Johny Hendricks. St-Pierre forsvarte den gang weltervekt-tittelen sin for niende gang – alle seirene på poeng.

I natt var han tilbake, og det i en tittelkamp i vektklassen over. Mot «den gale» briten Michael Bisping. Mange mente han ville bli most, blant andre tidligere mester Luke Rockhold.

St-Pierre svarte med å sikre seg tittelbeltet, og faktisk vinne sin første kamp før tiden for første gang siden 2008 da han slo Matt Serra på knockout og ble weltervekt-mester for første gang.

Det var i tredje runde avgjørelsen kom. St-Pierre hadde nettopp pådratt seg et stygt kutt etter å ha ligget over Bisping nede på bakken. Blodet fosset inn i øynene på St-Pierre da fighterne gikk oppi stående. Det så alt annet enn lyst ut for 36-åringen.

Så traff han plutselig med en høyre sving som senket Bisping. Sistnevnte kjempet voldsomt for å holde «GSP» unna, men ga til slutt ryggen til den gamle mesteren og ble fanget i en «rear naked choke». Bisping nektet å klappe ut, og valgte heller å besvime slik at dommeren stoppet kampen.

– Jeg har rett og slett ikke ord ... Drømmen min ble sann, folkens. Tusen takk for støtten folkens. Dette er en herlig sport som vi kan leve av på grunn av dere, sa St-Pierre henvendt til publikum i Madison Square Garden etter seieren.

SJANSELØS: Michael Bisping var ikke i nærheten av å komme seg ut av «rear naked choke»-grepet til Georges St-Pierre. Han nektet å gi seg, og rett etterpå besvimnte han.

To mestere knocket ut



Men St-Pierres forestilling var ikke den eneste spektakulære i natt. En av UFCs mest stabile mestere sto for fall. Polske Joanna Jędrzejczyk har vært fullstendig overlegen i kvinnenes stråvekt-divisjon, og sammen med Demetrious Johnson vært noe så sjeldent som en stabil mester over tid. I hennes sjette tittelforsvar gikk det galt.

Amerikanske Rose Namajunas, som sto med syv seirer og tre tap før nattens oppgjør, sjokkerte ikke bare ved å slå Jędrzejczyk. Submission-spesialisten gjorde det ved å vinne på knockout som følge av slag – for første gang i karrieren.

Jędrzejczyk fikk en tidlig advarsel da hun måtte på rumpa etter å ha blitt truffet av Namajunas tidlig i runden. Og da det var gått nesten tre minutter traff Namajunas enda bedre. Et venstreslag gikk rett inn, og hun fulgte opp med flere slag på bakken som sørget for at Jędrzejczyk faktisk klappet ut og dermed tapte på teknisk knockout.

KNOCKET UT MESTEREN: Rose Namajunas timet sin første knockoutseier perfekt da hun knuste den polske slagmaskinen Joanna Jedrzejczyk på knockout.

Deretter var det klart for tittelkampen mellom de to gamle treningskameratene Cody Garbrandt, mester i bantamvekt, og TJ Dillashaw – tidligere mester i bantamvekt.

Helt på tampen av første runde ble Dillashaw slått ned, men ble trolig reddet av at pausesignalet gikk. I den andre runden hadde han hentet seg inn, og halvveis ut i runden traff han Garbrandt med et høyreslag som senket mesteren.

Kort tid etterpå var kampen over da Garbrandt ikke var i stand til å forsvare seg, og Dillashaw er igjen mester i bantamvekt.





KNOCKET UT: Her har Cody Garbrandt (t.h.) nettopp blitt truffet av det avgjørende høyreslaget til TJ Dillashaw.