Jacobsen tapte tittelkampen i første runde

Alexander Jacobsen (29) måtte se seg slått av mesteren og hjemmefavoritten Chris Fishgold (25) da Cage Warriors-tittelen i lettvekt sto på spill i Liverpool lørdag kveld.

Da 42 sekunder gjensto av første runde måtte Jacobsen «tappe» ut etter at Fishgold hadde fått satt en «rear naked choke» som nordmannen ikke kom seg ut av.

Se opptak av stevnet på Viaplay Fighting

VG oppdaterer saken.

Fishgold forsvarte beltet sitt for tredje gang, og står med 18 seirer og ett tap totalt i karrieren. Han hadde hjemmepublikumet i ryggen i Echo Arena i Liverpool, og dominerte fra start mot utfordrer Jacobsen.

Forhåndsanalyse: I kveld kan Jacobsen sikre seg Conor McGregors gamle tittel

Først traff han med en rekke harde knær til magen, men Jacobsen virket ikke særlig preget. Et par minutter ut i runden fikk Fishgold til en nedtagning, men også da var Jacobsen med på notene og kom seg raskt opp igjen – med et kutt under det venstre øyet.

Så var det Jacobsen sin tur til å få en nedtagning da minuttet gjensto av første runde, men da så Fishgold sitt snitt til å «kontre», og han fikk til slutt ryggen til Jacobsen og avsluttet raskt med en imponerende «rear naked choke».

– Det var ikke Alex sin kveld i kveld. Han fikk ikke det offensive i gang og Fishgold, en skikkelig veteran, satte presset. Mesteren Fishgold fikk taket på Alexander med både slag og knær, og utnyttet en scramble til å ta ryggen og sette inn en sylskarp «rear naked choke», sier MMA-Revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.



– Dette er en type kamp Alex kan vokse på. Det er selvsagt et skuffende resultat for ham, men nå har han tittelkamperfaringen. Han vil gå fra stevnet enda mer sulten, mener Roaldsnes.

OBS! Jack Hermansson går UFC-kamp i natt – analyse her