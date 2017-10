I kveld kan Alexander Jacobsen sikre seg Conor McGregors gamle tittel

MMA-utøver Alexander Jacobsen (29) fra Bergen er bare timer unna tittelkampen Cage Warriors i Liverpool. Med seier går han i selveste Conor McGregors fotspor.

– Denne tittelen betyr mye for meg, og det er dette jeg trener hardt for hver dag, sier Jacobsen til VG et par dager før han skal kjempe om tittelbeltet i lettvekt (under 70 kilo).

29-åringen har imponert stort i sine to siste kamper i Cage Warriors, MMA-sportens svar på fotballens Europa League. For mens de fleste av de aller største, beste og mest populære fighterne holder til i UFC, så er Cage Warriors en glimrende rekrutteringsarena.

Det er McGregor et godt eksempel på. Han var Cage Warriors-mester i både lettvekt og fjærvekt før han havnet i UFC der han har bidratt til å gjøre MMA til en verdensidrett.

– Det er jo tittelen McGregor hadde, og det henger høyt som en slags døråpner, sier Jacobsen.

UFC det store målet



– Tenker du å forsvare en eventuell tittel, eller ser du automatisk på det som UFC-billett?

– Det kommer an på situasjonen, men hvis UFC kommer til meg like etterpå så går jeg rett dit. Det er et av hovedmålene i livet mitt.

MMA-SPORTENS STØRSTE STJERNE: Conor McGregor, her avbildet i november 2016, gikk via Cage Warriors til UFC. Foto: Julio Cortez , AP

Men skal tittelen sikres må en mann ved navn Chris Fishgold slås i buret. Han er regjerende mester, og forsvarer beltet sitt for tredje gang etter han vant det i juli i fjor. Og briten har også fordel av å gå kampen i sin hjemby, Liverpool, lørdag kveld.

– Han har bra bryting og grappling, og er fysisk sterk. Jeg har studert ham en del, men det tar trenerne mine seg av, forklarer Jacobsen som skal ha Niclas Johansson og Daniel Nordås med seg i hjørnet.

Jacobsen har sin bakgrunn fra amatørboksing, men har også gått tre proffkamper (to seirer, ett tap). MMA-karrieren startet da han var med i realityserien «Norges beste fighter» for noen år siden.

Avslutter ofte tidlig



Han har åtte seirer og ett tap som MMA-proff, og imponerte med en knockoutseier mot Tim Wilde i februar, og så en sterk poengseier mot Tom Green i juni.

Nå venter Fishgold som har solide 16 seirer og ett tap i karrieren, og bare tre av seirene har kommet på poeng. Fishgold har for øvrig noen tusen hjemmefans i ryggen i Echo Arena i Liverpool – og med Jacobsens slagstyrke, kombinert med Fishgolds submission-ferdigheter, er sjansen kanskje ikke så stor for at de fem stipulerte rundene blir fullført.

– Jeg har spisset formen og taktikken hjemme i Bergen de siste ukene. Men i september var jeg i USA hos American Top Team der jeg fikk kjenne på nivået og sparre med de beste i verden hver dag. Jeg ble tatt godt imot der, og det blir flere turer, sier Jacobsen som jobber som personlig trener ved siden av MMA-karrieren.

– Nå er jeg klar for å ta med meg tittelbeltet hjem til Bergen, slår Jacobsen fast.

PS! Jacobsen er norsk mester i boksing åtte ganger, nordisk mester og har deltatt i EM og VM.