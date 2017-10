Demetrious Johnson med UFC-rekord etter fantastisk armbar-avslutning

Mannen med kallenavnet «Mighty Mouse», Demetrious Johnson (31), satte i natt en stor UFC-rekord da han forsvarte fluevekt-tittelen sin for 11. gang. Og Tony Ferguson (33) får trolig møte Conor McGregor (29) i sin neste kamp.

Dermed er Johnson den UFC-fighteren som flest ganger i historien har forsvart tittelen sin, for med nummer 11 i natt står han alene på toppen foran legenden Anderson Silva.

Lille Johnson er UFC-sirkusets mest overlegne fighter, og stakkars Ray Borg var på vei mot et forventet og soleklart piengtap da Johnson på mesterlig vis avgjorde kampen i femte og siste runde.

Se nattens UFC-stevne i opptak på Viaplay Fighting.

Da litt under to minutter gjensto utførte Johnson en herlig manøver der han kastet Borg, og samtidig fikk inn en armbar som førte til at Borg måtte klappe ut tre minutter og femten sekunder ut i femte runde.

Spår Ferguson mot McGregor



I hovedkampen på nattens stevne i Las Vegas var det Tony Ferguson som skinte. 33-åringen fanget Kevin Lee i en «triangle choke» i tredje runde, og sikret seg med det et såkalt interim-belte i lettvekt. Det betyr at han står først i køen dersom Conor McGregor gjør MMA-comeback for å forsvare tittelbeltet han vant i november i fjor.

Det var en meget tøff og jevn kamp før Ferguson avgjorde. Etter kampen var UFC-president Dana White klar på at det nå må bli Ferguson mot McGregor, og avviser at det blir et tredje møte mellom McGregor og Nate Diaz:

– Diaz har aldri værtpå tale. Det er «internett-tull». Tony er interim-mester, og Conor er mester. Det er kampen som gir mening, sa White til pressen i natt.