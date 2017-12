Brækhus ringside da drømmemotstanderen slo Holm

Cecilia Brækhus (36) fulgte med ringside da Cristiane Justino (32), bedre kjent som Cyborg, tok en ny seier i MMA-buret mot Holly Holm (36).

Brasilianske Cyborg var storfavoritt før møtet i UFCs fjærvekt-divisjon, der hun forsvarte tittelen hun sikret seg i sommer. 49–46, 48–47 og 48–47 i favør Cyborg var dommernes poeng etter fem runder.

Men Holm gikk altså tiden ut mot «MMA-monsteret» som har knust all motstand i buret. Den siste som klarte det var Yoko Takahashi i en kamp i oktober 2008.

– Jeg vil takke Holly Holm, som er en glimrende fighter. Hun gjorde det veldig bra her, roste Cyborg da hun ble intervjuet oppe i buret etter kampen.

Les også: Brækhus om møtet med Cyborg: – Superhyggelig

På spørsmål om hva som venter henne nå, svarte 32-åringen:

– Jeg vil gå en ny kamp i fjærvekt, kanskje mot Megan Anderson. Jeg vil gjerne gå den kampen i Australia fordi jeg har mange fans der. Jeg er klar for å møte hvem som helst som settes foran meg, sa Cyborg.

Hun har hatt store problemer med å få skikkelig motstand i MMA-buret, og fjærvektklassen ble opprettet på grunn av henne, Den tidligere proffbokseren Holly Holm, mest kjent i MMA-verden for å ha knust Ronda Rousey og tatt tittelen i bantamvekt, sørget for at Cyborg fikk en tøff kveld på jobben. Men Brækhus var ikke like imponert:

– Jeg tror Cyborg ville vært en større utfordring i ringen enn Holm akkurat nå, sier hun til VG uten å ville utdype det noe mer.

BEHOLDT TITTELEN: Cris Cyborg (t.v.) jubler etter poengseieren mot Holly Holm (t.h.). Foto: Viaplay Fighting

Kampen foregikk stående, og Holm forsøkte så godt hun kunne å utnytte bokseferdighetene sine. Men det totale volumet med slag og spark fra Cyborg ble for tøft, og det var liten tvil om hvor seieren ville ende.

Brækhus på plass



Til stede i T-mobile Arena i Las Vegas var altså Cecilia Brækus. Hun har lenge hatt planer om å møte Cyborg i en boksekamp, Og den norske boksedronningen har blant annet vært i møte med UFC-president Dana White, som også har signalisert at han vil jobbe mer med boksing fremover.

– Jeg kan virkelig ikke kommentere noe mer nå. Forhandlingene fortsetter på nyåret, sier Brækhus til VG.

UFC og White var som kjent tungt involvert da MMA-stjernen Conor McGregor bokset mot Floyd Mayweather i august. Brækhus, som er ubeseiret på sine 32 kamper som proffbokser, ønsker sammen med Cyborg å lage en kvinnelig versjon av møtet mellom McGregor og Mayweather.

Cyborg nevnte ikke Brækhus i seiersintervjuet etter kampen, men har tidligere uttalt flere steder at hun er veldig interessert i å prøve seg i bokseringen mot den norske stjernen.