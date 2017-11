Thea Næss: – Nå føler jeg meg som en pusekatt. Men tigeren skal snart fram.

Kickbokseren Thea Næss (32) tør å tale der andre tier. Kanskje ikke så rart etter 13 titler i EM og VM.

Nå satser hun på nummer 14 i denne ukens VM i Budapest.

En av Norges mestvinnende kvinnelige idrettsutøvere begynner ikke å snakke om hverken «arbeidsoppgaver» eller «prosessmål» når VG spør om hun satser på en ny tittel:

– Jeg tenker at det er det jeg har dratt hit for.

Men så legger hun til:

– Jeg må være litt kjedelig jeg også: Jeg må ta en kamp av gangen. For et eneste tap betyr at jeg er ute.

I april forsvarte hun sin profesjonelle VM-tittel i kickboksing. I fjor vant hun amatør-EM. Nå skal hun forsvare sin VM-tittel for amatører fra to år tilbake.

Tidligere har hun i flere VG-intervjuer snakket om at hun føler seg som en tiger når hun er på sitt beste i ringen.

– Akkurat nå føler jeg meg som en pusekatt, men tigeren skal tidsnok komme frem, sier Thea Næss når VG snakker med henne.

– Hvorfor tiger?

– Tigeren er hurtig, smidig, eksplosiv. Det er slik jeg liker å se for meg bevegelsesmønsteret mitt.

Thea Næss innrømmer at hun har vært litt betenkt foran dette mesterskapet.

– VM kommer rett og slett litt brått på meg. Litt som «julekvelden på kjerringa». Og det mentale må være på plass for at jeg skal ha muligheten. Derfor har jeg vært betenkt. Jeg følte ikke at var mentalt klar før jeg dro hit til Budapest.

Det hjelper å ha landslagstrener Daimi Akin, ass. landslagstrener og ektemann Christian Galvez og lagvenninnene Birgit Reitan Øksnes og Kristin Vollstad rundt seg. De to andre jentene har også alvorlige hensikter.

– Det har vært en litt spesiell høst, fordi jeg har jobbet 100 prosent ved siden av idretten. Jeg jobber på WANG og har også ansvaret for driften av Fighters avdeling i Asker, sier Næss. Fighter er klubben hennes.

Hun tok sitt første VM-gull for amatører i 2009, deretter i 2013 og 2015. Fam Elgan var Norges representant i 2011 (og gikk også til topps).

Den første proff-tittelen kom i 2010, og hun forsvarte den senere både i 2011 og 2015 og nå i 2017, da polske Emilia Czerwinska ble slått på poeng.

Oppkjøringen konkurransemessig har vært den aller beste, for nylig vant Næss et prestisjefylt stevne i Russland, der førstepremien var en diamant. Og diamanter er som kjent kvinners beste venn.

– Den var ikke så stor, men det var stas likevel!