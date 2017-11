Kristin (26) tok VM-gull

Kickbokseren Thea Næss (32) tapte VM-finalen i Budapest. Derimot sørget Kristin Vollstad (26) for norsk gull lørdag formiddag.

Kvinnen fra Nordreisa vant sin finale i 56-kilosklassen mot russiske Aljona Basjmanova.

Thea Næss hadde muligheten til å komme opp i 14 titler i EM og VM, men tapte med dommerstemmene 3-0 for finske Erika Rinne i 60-kilosklassen.

Kristin Vollstad vant ganske enkelt over sin russiske motstander. Hun vant EM-finalen mot russeren for ett år siden og kopierte bedriften denne gang.

– Kristin er sterkere nå, sier landslagstrener Daimi Akin.

VM-SØLV: Thea Næss. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I fjor ble hun altså europamester, og i 2015 fikk hun sølv i VM. Nå var turen kommet til å gå helt til topps også i VM for Kristin Vollstad.

Lørdagens finalemotstander for Thea Næss var Erika Rinne. Det sto 1-1 i kamper mellom disse to kvinnene etter at de har møttes i to finaler tidligere i høst.

Øvrige norske medaljevinnere i VM:

Sølv: Birgit Reitan Øksnes - 70 kg fullkontakt.

Bronse: Truls Mathisen - 67 kg.

Bronse: Olina-Karin Fossdal - 60 kg kicklight.

Bronse: Johan Hjelmervik - 69 kg pointfighting.

Bronse: Milad Henriksen - 63 kg pointfighting.