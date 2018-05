GAMLE KJENTE: Ingrid Egner og Cecilia Brækhus avbildet utenfor Wild Card West Boxing Club i Santa Monica i april, før Brækhus skulle gå kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Egner hadde lagt opp – nå debuterer hun som proffbokser

Publisert: 26.05.18 10:36

KAMPSPORT 2018-05-26T08:36:37Z

LOS ANGELES/OSLO (VG) Ingrid Egner (35) og Cecilia Brækhus (36) var romvenninner på landslaget, og to av Norges mest spennende boksetalenter. Den ene tok doktorgrad, og den andre ble verdens beste proffbokser. Lørdag kveld debuterer også Egner som proff.

– Jeg gleder meg masse! Jeg som trodde jeg var ferdig med boksing, sier Egner til VG.

Egner la egentlig opp , og reiste i 2016 til USA for å studere på Stanford School of Medicine i Palo Alto, California. Etter to år i USA jobber hun nå som postdoktor på Universitetet i Oslo, i gruppen til professor Kristian Gundersen. Men til tross for full jobb har hun ikke gitt seg med sin store lidenskap; trening og boksing.

– Da jeg var tilbake i Norge og kom inn i lokalene til Oslo Bokseklubb, så kjente jeg at jeg var motivert igjen. Det kriblet i magen da jeg så de andre bokse. Kevin (Melhus) spurte om jeg ville debutere som proff, og etter å ha tenkt litt på det var jeg klar, forteller Egner.

Over 150 amatørkamper

Nå tar hun første gang steget og blir proff, for lørdag kveld entrer hun ringen i Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo, der Melhus Promotions arrangerer det profesjonelle boksestevnet «This is Oslo».

Egner skal møte georgiske Nana Chakhvashvili, som har fem seirer og fem tap som proff. Men hun er bare 20 år gammel, og skal opp mot en 15 år eldre, norsk «ringrev».

– Dersom jeg skal gå proffkamp, så skal det gjøres skikkelig. Jeg kan jo ikke stille opp i dårlig form, men samtidig handler dette om å ha det gøy, sier Egner.

– Hva vet du om motstanderen din?

– Jeg vet egentlig ikke så mye, men skal studere henne opp mot kampen.

For bokseinteresserte er Egner et velkjent navn, for 35-åringen har en meget solid amatørkarriere bak seg. Tidligere i år tok hun et nytt NM-gull i 60-kilosklassen – hennes niende i rekken som senior. Hun har fire kongepokaler, fem nordiske mesterskap, to bronse- og én sølvmedalje i EM i tillegg til flere deltagelser i VM.

Hun har 155 kamper som amatør, og har vært på landslaget siden 2001.

Romvenninne med Brækhus

Sammen med Brækhus var hun en stor profil på landslaget på midten av 2000-tallet, og de tok blant annethvert sitt NM-gull i 2005. Egner i 60-kilosklassen, og Brækhus i 75-kilosklassen etter å ha jukset på seg vekt med sandsekker i BH-en.

Nylig ble de to «gjenforent» i boksesammenheng, da Egner fungerte som «altmuligkvinne» for Brækhus som forberedte seg til sin siste proffkamp i Los Angeles . Egner var tett på da Brækhus på dramatisk vis tok sin 33. seier av like mange mulige , og skapte boksehistorie ved å vinne den første kvinnekampen vist på storkanalen HBO.

Brækhus hadde følgende å si om Egner da VG traff de to i Los Angeles i april:

– Ingrid har vært fantastisk. Hun har lang fartstid i bokserverden, og hun var en av de første jeg traff på Oslo Bokseklubb. Vi har reist jorden rundt sammen som amatører og opplevd mye.

– Vi bodde på rom sammen, og egentlig sett mer av hverandre enn vi burde. Jeg tror alle som har drevet med toppidrett, og bodd på rom sammen skjønner hva det er snakk om. I USA har hun vært til stor hjelp på treningene, hun er veldig allsidig, og en skikkelig humørspreder, roset Brækhus.

For Egner har det vært stor inspirasjon å få være tett på Brækhus-eventyret som fikk et nytt kapittel med USA-debuten.

– Det har vært en ny verden for meg, som det har vært spennende å få et innblikk i. Hverdagen som proffbokser er ikke glamorøs, det er hard jobbing fra morgen til kveld, sier Egner.

Brækhus ble proffbokser i 2007, mens Egner fortsatte som amatør.

– Hvordan har det vært å følge karrieren til Brækhus?

– Da hun ble proff mistet vi kontakten, og var opptatt med boksing på hver vår side. Hun satset i Tyskland og jeg fortsatte som amatør samtidig som jeg tok en doktorgrad. Hun er jo blitt stor stjerne i USA også. Det står mye respekt av det hun har oppnådd. Jeg er ganske sikker på at det ikke hadde vært proffboksing i Norge hvis det ikke var for Cecilia.

Måtte bryte mamma-løfte

At Egner nå også blir proff, fører til at hun har vært nødt til å bryte et løfte hun ga til sin mor for noen år siden.

– Det ryktes at du har lovet mamma at du aldri skal bokse uten hjelm …?

– Ja, jeg lovet henne det.

– Hva sier hun nå da?

– Hun synes ikke noe om det. Det er vel egentlig ingen mammaer som synes det er greit at ungene deres skal slå noen i hodet med veldig tynne hansker. Mamma gruer seg litt, og kommer ikke til å se på kampen. Men pappa og resten av «bøtteballetten» kommer, sier Egner fornøyd.