Dette tror ekspertene om Meeks vinnersjanse

ST. LOUIS (VG) Emil Weber Meek (29) må overraske de aller fleste hvis han skal slå Kamaru Usman (29) i nattens UFC-oppgjør. Dette er hva ekspertene, og Meeks trener Thomas Rønning Formo, tror om kampen.

– Hvis jeg gjør det jeg skal, og det jeg er kapabel til, så slår jeg Usman, sier Meek selvsikkert til VG.

Han har selvfølgelig troen på at han skal gå seirende ut av nattens oppgjør, men det er en utfordring mange mener er for tøff for den norske profilen.

Usman er for øyeblikket rangert som nummer 11 i UFCs weltervektklasse, men mange mener han burde vært enda høyre på listen. Usman vant i sin tid realityserien «The Ultimate Fighter», som var billetten inn i UFC. Han har ti strake seirer, og de seks siste er i UFC. 29-åringen, som opprinnelig er fra Nigeria, er en meget god MMA-utøver.

De fleste oddsselskapene gir deg mellom fem og seks ganger pengene tilbake for seier til Meek, mens Usman er nede på så lite som 1,15 i odds.

Dette tror ekspertene om kampen:

Torstein Sandaa-Johansen, skribent og programleder i podcasten MMA-revyen:

– Jeg er redd dette blir tøft for Meek. Usman har virket bunnsolid i alle deler av spillet så langt i karrieren, og har ikke avslørt noen tydelige hull. Usman har også betydelig mer erfaring i buret. Emil har vært ute av spill i over et år nå, noe som kan være både positivt og negativt. Blir den mye omtalte «ringrusten» et problem? Eller har Emil brukt tiden på å legge nye verktøy i verktøykassen sin? På papiret er dette en kamp Meek skal tape, noe jeg også tror han gjør. Men på papiret skulle han tape mot Palhares, så jeg utelukker ikke muligheten for at Emil nok en gang leverer eksepsjonelt under press.

Tarjei Nymark Mørkve, redaktør for MMA Norway:

– Hvis Emil skal ta denne, så må han gå hardt ut fra start. Han bør holde ryggen langt unna burveggen, og være forsiktig med spark for å unngå nedtagninger fra Usman. Han bør prøve å overkjøre Usman med sin «brawler»-stil, punktere de tekniske ferdighetene hans, skape frustrasjon og få Usman til å begå feil så han åpner seg. Jeg ser egentlig ikke hvor Emil har noen fordeler (teknisk) i denne kampen, men han har en evne i særklasse til å prestere under stort press. Vi krysser fingrene!

Andreas Roaldsnes, ansvarlig redaktør i podcasten MMA-revyen:

– Jeg tror vi kommer til å se hvilken retning det går veldig tidlig i kampen. Meek tror på knockout, mens Usman vil bryte. Det kan bli vanskelig for Meek å få plassen han trenger mot Usman, men jeg tror tror oddsen som er ute er litt overdreven - selv om jeg har Usman som favoritt.

Thomas Moon Lee Hytten, kampsportkommentator og tidligere MMA-utøver:

Ser for meg to scenarier. Det første er det man selvfølgelig håper på, nemlig at Emil kommer ut og overrumpler Usman - og slår ham ut tidlig men en knallhard høyresving. Det andre er at Usman tar styringen, og vi ser Emil bli tatt ned og kontrollert på bakken. Om han ikke blir avsluttet på knockout eller avkuttet på submission en gang i tredje runde. Jeg kommer nok ikke til og sette noen penger, men det er dette jeg ser for meg for nattens kamp.

Thomas Rønning Formo, Meeks hovedtrener:

– Jeg har sett på Usman sine kamper flere ganger, og snakket med Emil og resten av teamet om hvilke aspekter av gamet som er viktige og tette igjen. Og hvilke aspekter som er viktige å angripe med å bli bedre på. Vi alle var ganske enig om alt, og Emil har tatt til seg alt hans trenere har fortalt ham i tillegg til sine egne tanker. Han har oppgradert sitt «game» for å passe til denne kampen, og jeg har stor tro på at Usamen vil få en mye tøffere kamp enn hva han, og ikke minst fansen hans, forventer! Jeg har 65–45 i favør Emil, 90% garantert show, og 10% mulighet for en kjedelig brytekamp.

