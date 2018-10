Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Aktuell Brækhus-motstander «ferdig med boksing»: – Bare et spill

Amanda Serrano (29) er verdensmester i seks vektklasser, og har blitt koblet til en kamp mot Cecilia Brækhus (37) de siste månedene. Nå hevder hun at er ferdig med proffboksing, og skal satse fulltid på MMA.

Publisert: 03.10.18 14:24

«MMA her kommer jeg på fulltid! Bokssporten var ikke så ille som folkene i den. De lyver og behandler deg dårlig, men takk Gud for at manageren min Jordan ikke tillot at jeg skulle bli brukt» , er noe av det Serrano skrev på Twitter i går kveld, norsk tid.

Det har lenge vært klar at Serrano skal gå sin andre profesjonelle MMA-kamp nå i oktober, men at hun angivelig ikke skal bokse mer er nytt. Serrano tok i september VM-belte i sin sjette vektklasse , og er det med det historisk.

Hun har lenge vært koblet til en mulig superkamp mot Cecilia Brækhus. Sistnevnte jobber i disse dager med å få til en ny kamp i USA, og Serranos hjemby New York er et høyaktuelt sted for neste kamp.

– Dette er bare et spill. Jeg tror ikke dette er det siste vi har sett av Amanda Serrano i boksing, sier Brækhus til VG.

Serrano er opprinnelig fra Puerto Rico, og har altså gått gradene i lavere vektklasser med en imponerende knockoutstatistikk på 70 prosent (36 seirer, 26 på knockout). En kamp mot Brækhus ville fått bra med oppmerksomhet, men 29-åringen truer nå altså med å forlate boksesporten til fordel for MMA – slik Holly Holm gjorde det for noen år siden.

– Ting bølger frem og tilbake. Jeg kan ikke si så mye mer om hva som foregår nå, sier en hemmelighetsfull Brækhus som nettopp er tilbake i Norge etter at hun har vært på World Boxing Councils kongress i Kiev.

37-åringen er ubeseiret på alle sine 34 proffkamper, og var sist i aksjon da hun slo Inna Sagajdakovskaja på poeng i Moskva i juli.