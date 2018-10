MMA-skandalen: – Ekstra leit for oss som ønsker å få sporten lovlig i Norge

UFC-fighter Jack Hermansson (30) er ikke nådig i sin omtale av oppførselen til MMA-kollegene Khabib Nurmagomedov (30) og Conor McGregor (30) i helgens skandaleoppgjør i Las Vegas.

Publisert: 08.10.18 07:31

– Det var utrolig kjipt å se på. Jeg håper virkelig at folk kan skille denne hendelsen og sporten i sin helhet, sier Hermansson til VG.

Khabib Nurmagomedov

Alder: 30

Nasjonalitet: Russisk

Høyde: 178 cm

Kampvekt: 70 kg

Proffkarriere MMA: 27 seirer – ingen tap.

Er lettvektsmester i UFC – har forsvart beltet én gang.

Han hadde som så mange andre kampsportinteresserte gledet seg til storoppgjøret i UFCs lettvektsdivisjon mellom den ubeseirede russeren Nurmagomedov, og den irske superstjernen McGregor.

Nurmagomedov vant selve kampen, men så brøt kaoset løs. Russeren hoppet over burveggen, og begynte å slåss med en av trenerne til McGregor. Sistnevnte kom i slagvekslinger med to personer fra teamet til Nurmagomedov inne i buret.

Conor McGregor Alder: 30

Nasjonalitet: Irsk

Høyde: 175 cm

Kampvekt: 70 kg

Proffkarriere MMA: 21 seirer – fire tap

Proffkarriere boksing: Ingen seirer – ett tap

Tidligere fjærvekt- og lettvektsmester i UFC

Stemningen blant 20.000 tilskuere i T-Mobile Arena i Las Vegas var alt annet enn trivelig, og for en idrett med et frynsete rykte var det rett og slett dårlig reklame.

– Jeg håper ikke dette starter en trend innenfor sporten slik at flere fightere gjør idiotiske ting som dette. Jeg har alltid vært stolt over at idretten vår ikke har hatt mye bråk, eller «hooliganisme», sier Hermansson til VG.

Svensken, som bor i Oslo og trener sammen med flere av de beste norske MMA-utøverne på Frontline Academy, har seks kamper i UFC. Han skal gå ny kamp på et stevne i Wisconsin 15. desember.

– For meg som utøver er det utrolig viktig å skille mellom det som skjer i og utenfor buret. Dette er totalt uakseptabelt, og ekstra leit er det for oss som ønsker å få sporten lovlig i Norge, sier Hermansson.

Han har gått UFC-kamp i hjemlandet Sverige, men profesjonell MMA er som kjent ulovlig her i landet. Helgens oppførsel fra to av sportens største stjerner setter neppe fart på saken.

Også Emil Weber Meek, som har tre kamper i UFC, gikk hardt ut mot sine to kolleger:

Meek var i sin tid meget kritisk til McGregors oppførsel i forbindelse med bussangrepet i New York i april.

Hermansson håper at den gjensidige respekten blant utøverne skal stå sterkere, til tross for prestisje, viktige kamper og «trashtalk».

– Jeg vil se mer av den gamle, hederlige kampsportrespekten, og jeg skal være en fighter som representerer det ved å vise god sportsånd i og utenfor buret, sier Hermansson som har kallenavnet «The Joker» på grunn av sitt smittende smil og humør.

Det til tross for at han er en meget farlig mann inne i buret. Han har vunnet 17 proffkamper, og avgjort 14 av dem før full tid – 11 på knockout eller teknisk knockout.

Han er først og fremst skuffet over Nurmagomedov, som tross alt vant kampen og hadde alle muligheter til å komme fra dette med æren i behold.

– Det går noen grenser her, og man slåss ikke utenfor buret. Særlig ikke hvis man skal kalle seg en mester, slår Hermansson fast.

McGregor har ikke uttalt seg etter skandalekampen søndag morgen, norsk tid. Men han la ut følgende melding på Twitter søndag:

Nurmagomedov holdt en slags tale på pressekonferansen etter å ha forsvart tittelen sin. Han beklaget seg, men pekte samtidig på at han hadde sine grunner til å reagere på grunn av oppførselen til Team McGregor før kampen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk snakker så mye om at jeg hoppet ut av buret. Han (McGregor) snakket om religionen min, om mitt land, min far, og han kom til Brooklyn og knuste en buss, han drepte nesten flere personer. Bekymre dere for det istedenfor. Jeg forstår ikke hvorfor fokus er på at jeg hoppet ut av buret, sa Nurmagomedov før han tok med seg tittelbeltet og gikk.

Så gjenstår det å se hva slags straff russeren får, og om han eventuelt blir utestengt og fratatt tittelen. McGregor kan trolig også vente seg kraftige reaksjoner, etter at det har vist seg at han også slo flere personer oppe i buret før han selv ble angrepet.