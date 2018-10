STJERNETREFF: Vladimir Putin møtte kampsport-utøveren Khabib Nurmagomedov onsdag ved Volga-elven. I midten av bildet sitter faren Abdulmanap . Foto: Mikhail Klimentyev / TT NYHETSBYRÅN

Khabib Nurmagomedov møtte Vladimir Putin etter skandalekampen

KAMPSPORT 2018-10-11T06:19:20Z

Raskt etter at Khabib Nurmagomedov slo Conor McGregor i den famøse MMA-kampen ringte Russlands president Vladimir Putin og gratulerte. Onsdag møttes de.

Publisert: 11.10.18 08:19 Oppdatert: 11.10.18 08:56

Kampen mellom Nurmagomedov og McGregor ble en skandale. Russeren vant MMA-oppgjøret, men etterpå eskalerte det i det som har blitt beskrevet som «tidenes største MMA-oppgjør».

McGregor ble slått i ansiktet av en inntrenger i buret, mens Nurmagomedov angrep en person utenfor buret. Trolig var det en i støtteapparatet til McGregor med navn Dillon Danis.

Hele kaoset kan du se her:

Håper faren din ikke vil straffe deg

Uansett var Vladimir Putin fornøyd. Han ringte og gratulerte Nurmagomedov kort tid etter kampen var over.

Onsdag fikk Nurmagomedov møte Putin i russiske Ulyanovsk. Nurmagomedovs far og trener Abdulmanap var også med. Av bildene kan det se ut som de tre spiste frukt og drakk kaffe.

– Jeg håper ikke faren din vil straffe deg for strengt. For du klarte hovedoppgaven på en verdig og overbevisende måte, sa Putin ifølge RT .

Nurmagomedov beklaget raskt opptøyene etter kampen. Ifølge UFC-president Dana White ble tre i teamet til russeren arrestert etter kampen. De ble senere løslatt da McGregor ikke ønsket å anmelde angriperne.

– Jeg vet faren min kommer til å smashe meg når jeg kommer hjem, sa Nurmagomedov etter skandalekampen.

Her sparker McGregor etter motstanderen på innveiing:

Pipekonsert

Han fikk ikke tittelbeltet som bevis på at han fortsetter er mester i UFCs lettvektsklasse rett etter kampen.

– Det jeg tror kommer til å skje hvis jeg gir deg beltet nå, er at det blir kastet ting inn i buret fra tribunen og at flere blir skadet, sa White før Nurmagomedov ble geleidet ut til pipekonsert fra sinte tilskuere.

Da han fikk det senere kom Nurmagomedov med denne meldingen mot UFC-president White:

– Flaks at du ga meg beltet, ellers hadde jeg knust bilen din. Jeg vet hvor du parkerer, skrev russeren på Instagram.

Noe av bakgrunnen for det betente forholdet mellom Nurmagomedov og McGregor er at iren angrep en buss med UFC-utøvere i New York i april .

Nurmagomedov beklaget: