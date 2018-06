MÅTTE HA EN PAUSE: Kai Robin Havnaa fikk et utladning etter seieren i Arendal i februar. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Havnaa tilbake etter motivasjonssmell: – Var et slit

Publisert: 29.06.18 14:55

Kai Robin Havnaa (29) opplevde karrierehøydepunktet i februar. Men oppstyret og bestefarens død førte til at han slet med motivasjonen. Nå er boksehåpet tilbake for fullt, og kan få tittelkamp allerede i høst.

For en fullsatt arena hjemme i Arendal knocket Havnaa ut Daniel Vencl i Arendal i februar. Og han gikk ny kamp i april, men siden da har det vært ganske stille rundt den mest spennende herrebokseren i Norge for øyeblikket.

– Etter kampen i Arendal var jeg sliten i hele meg. Det var mye styr rundt TV-serien «Team Havnaa», i tillegg til mye trening og kontrabeskjeder om motstandere som trakk seg, ble skadet og så videre. Min bestefar, som sto veldig nær, gikk bort oppi alt dette . Denne perioden var et slit, beskriver Havnaa til VG.

Han takket likevel ja til en ny kamp i april, og vant på knockout mot Frank Bluemle.

– Kampene varte ikke lenge, men treningsleirer som gjør at jeg er i superform på kampdag er knallharde og tar på, og for første gang i min boksekarriere var motivasjonen svekket. Derfor tok jeg en tidlig sommerferie, som har gjort at jeg er i rute som aldri før nå – med topp motivasjon, sier Havnaa.

Havnaa har blitt matchet relativt forsiktig så langt i karrieren, men tidvis imponert stort. Han er for øyeblikket den klart mest interessante, norske herrebokseren totalt sett. Det er også promotorselskapet Team Sauerland klar over, og det jobbes nå med store kamper for 29-åringen.

– Vi vil at han skal kjempe om en interkontinental tittel på hjemmebane i oktober, og et steg opp når det gjelder nivå på motstander. Tidlig på høsten er planen at Kai Robin skal bokse på et større stevne i utlandet, sier Nisse Sauerland i Team Sauerland til VG.

– Neste sommer håper vi på å få til et større stevne utendørs i Arendal, forteller Sauerland.

– Det hadde vært enormt for meg å få en tittelkamp i organisasjonen WBO, sier Havnaa til VG.

Grunnen til det er enkel, for det var i WBO pappa Magne Havnaa sikret seg VM-tittelen i cruiservekt i 1990. Han har til dags dato den eneste profesjonelle norske verdensmesteren på herresiden. Havnaa junior må i første omgang nøye seg med en såkalt interkontinental tittel, ikke i nærheten av VM-kamp, men en fin inngangsbillett til rankinglistene.

Ble proff i 2014

29 år gamle Havnaa er klar for å ta et nytt steg i karrieren nå, og matchingen vil bli deretter. Det er snart fire år siden han debuterte som proff i regi av Sauerland, og han står med 13 seirer av like mange mulige. 11 av dem har kommet på knockout.

– Hvis det blir en tittelkamp i Arendal til høsten, så blir det en kamp der begge bokserne vil kjempe alt de har for å vinne, og det vil være krav om en tøffere motstander når det er snakk om såpass betydningsfulle kamper, sier Havnaa.

– For meg å tenke på at jeg allerede har kommet på et nivå der vi snakker om tittelkamp er enormt. Siden jeg begynte å satse profesjonelt har jeg drømt om å kunne gå ned i treningsrommet hjemme på Hope og legge mitt eget belte ved siden av min fars. Det hadde vært så forbasket rått! sier Havnaa ivrig.

Han skal fortsatt skal trenes av amerikanske Joey Gamache opp mot kamper, og den daglige treningen hjemme i Arendal er det onkel Erling Havnå og et par andre «gamletrenere» som tar seg av.

– Jeg er ufattelig heldig som har to i mitt team som har enormt med erfaring. Joey har vært tungt inne i proffboksing siden 80-tallet, og Erling som var med på hele reisen til pappa fra bunn til topp. Boksing er en ufattelig komplisert business, og veldig tøft sportslig, beskriver Havnaa.