Hermanssons motstander ble verdensmester med brukket arm: – Helt sinnssykt

Jacare Souza (39) har åtte VM-gull i jiu-jitsu, og er kanskje UFCs aller farligste mann på bakken. Oslo-fighter Jack Hermansson (30) takket ja til storkampen på tre ukers varsel.

Med seier mot Souza står Hermansson plutselig svært nær tronen i mellomvekt, der Robert Whittaker for øyeblikket er kongen. Hermansson ble rangert på 10. plass etter seieren mot David Branch i mars.

Nå møter han mannen Souza, som trengte en motstander på kort varsel etter at Yoel Romero måtte trekke seg.

– Dette er en kjempemulighet, og noe jeg har trent hardt for i mange år. Jeg er klar for å møte de beste. Dette er ikke noe «selvmordsoppdrag», for jeg har det som skal til for å vinne, sier Hermansson selvsikkert til VG før møtet med Souza.

TØFFING: Jacare Souza feirer knockoutseieren mot Chris Weidman i New York i november. Foto: Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Følg UFC-stevnet fra Sunrise, Florida, fra kl. 03.00 på Viaplay natt til søndag. Oppgjøret mellom Souza og Hermansson er hovedkamp, og de entrer trolig buret i 05-tiden.

For i helgen går den svensknorske fighteren hovedkampen i Florida, og det betyr blant annet at han må forberede seg på fem runder – mot normalt tre.

– Selv om Jacare har kunnet trene til det lenger, så mener jeg at jeg har bedre grunnlag enn ham og såpass god kondisjon at jeg skal være god for fem runder uansett, sier Hermansson til VG.

– Ofte er man i bedre form etter en kamp, enn før. Jack har nettopp gått kamp og jeg mener han er i eksepsjonelt god form nå, sier trener Mohsen Bahari som er med i hjørnet til Hermansson sammen med Frontline Academy-kollega Håkon Foss.

Få svakheter

– Souza har få svakheter, men kan bli litt sliten i de siste rundene. Men det er også da han blir veldig farlig, for da satser han noe fryktelig i alt han gjør, sier Hermansson.

– Hvis han blir sliten, så må Jack være enda mer «på», for det er da det virkelig blir farlig, mener Bahari.

– Dette er den beste fighteren jeg noen gang har møtt, og jeg er forberedt på at dette kan bli en lang kamp der vi er innom alle elementene i MMA, spår Hermansson.

Året er 2004. I Rio de Janeiro er det VM-finale i brasiliansk jiu-jitsu mellom Ronaldo Souza, bedre kjent som Jackare, og legenden Roger Gracie i åpen vektklasse.

Gracie veier angivelig i overkant av ti kilo mer enn Souza, og kampen ser ut til å være over når Gracie setter en armlås på Souza.

Sistnevnte nekter å gi seg, og med brukket arm fighter han videre og fullfører det siste minuttet av kampen med sin venstre arm surret inn i beltet.

Souza vinner til slutt oppgjøret på poeng.

– Det er helt sinnssykt. Det er en av de tøffeste av de tøffeste, sier Hermansson om Souzas bragd med brukket arm.

Etter UFC-debuten i 2013 har Souza vært rangert helt i toppen av mellomvekt-klassen. Akkurat nå er 39-åringen bak mester Whittaker, Israel Desanya, Romero og Luke Rockhold.

Mange vil nok tenke at Hermansson kan bli et lett og urutinert offer.

Men når det kommer til tøffhet er ikke Souza alene om å ha gjort spektakulære ting. Hermansson sto for et vanvittig comeback, da han til tross for omfattende ribbensbrudd klarte å avgjøre møtet med Thales Leites.

Gerald Meerschaert med en «giljotin».

Nå står 30-åringen med fem seirer på sine seks siste UFC-kamper, og natt til søndag kan han kjempe seg inn helt på verdenstoppen i sin vektklasse.

