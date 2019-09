STORKAMP: Tyson Fury, med maske, og svenske Otto Wallin viser seg frem før kampen natt til søndag. Foto: Isaac Brekken / FR159466 AP

Havnaas svenske treningskamerat går storkamp i natt: – Det er lov å håpe han kan sjokkere

Svenske Otto Wallin (28) skal måle krefter mot boksestjernen Tyson Fury (31). Norske Kai Robin Havnaa (30) kjenner Wallin godt, og tror at en sensasjon kan skje.

Nå nettopp







– Siste store tungvekt-oppgjør vant Andy Ruiz mot Anthony Joshua. At Ruiz skulle vinne viste samme odds som at Otto skal vinne nå. Derfor er det lov å håpe at Otto kan sjokkere verden i natt. Men jeg hadde ikke satset huset på det, sier den norske bokseren Havnaa.

les også Boksebomben: – Kroppsform betyr mindre enn de fleste tror

Fury er altså fortsatt såkalt lineær verdensmester i tungvekt, etter at han tok den tittelen fra Vladimir Klitsjko i 2015.

Nå kan Wallin kopiere bragden til legenden Ingemar Johansson, landsmannen som var lineær tungvektsmester fra juni 1959 til juni 1960. Men da må han slå Fury i nattens storkamp i Las Vegas. Kampen vil trolig gå rundt klokken fire norsk tid.

les også Proffbokser Hadi Srour bekrefter: B-prøven positiv for EPO

TRENINGSKAMERATER: Otto Wallin (t.v.) og Kai Robin Havnaa avbildet sammen med deres felles trener Joey Gamache i Arendal i januar 2018. Foto: Göran Bohlin

– Enormt inspirerende

Den kampen skal Havnaa følge nøye.

– Jeg snakket med Otto for en uke siden og treneren hans, Joey Gamache, snakket jeg med i går. Vi skal mest sannsynlig trene sammen i høst mot min neste kamp. Jeg vil si jeg kjenner boksingen til Otto veldig godt ettersom vi var faste sparringpartnere i København i tre år. Vi startet proff karriere omtrent likt, har trent sammen og hatt samme trener, sier Havnaa til VG.

les også Bryte-Berge tyner det siste ut av karrieren: – Før var jeg en villmann

– Det er enormt inspirerende å se Otto på den største boksescenen i verden. Det er mye større enn hva de fleste kan tenke, sier Havnaa, som selv har vunnet på knockout før:

– Lov å håpe

Havnaa har mange gode ord å si om sin svenske kamerat.

– Otto er utrolig strukturert i treningsarbeidet sitt. Det vil si at han er alltid i superform. Kondisjonen er hans store styrke. Han er like skarp i andre runde som i tiende. Han er en smart teknisk bokser, slår tungt, men ikke den største knockout-artisten, sier Havnaa, som ser likheter mellom Wallin og Fury.

– Det samme gjelder Fury, men Fury er større, og har veldig mye mer erfaring på verdensserien, og er den beste tungvekteren i verden.

PS! Nattens kamp vises ikke for norske TV-seere.

Publisert: 14.09.19 kl. 23:06







Mer om