ETTERTRAKTET: Jack Hermansson har fem seirer på sine seks siste kamper i UFC. Her er han i aksjon mot Thales Leites, som han slo i Brasil i mai 2018. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Hermansson kobles til storkamp om tre uker

Teamet rundt MMA-profilen Jack Hermansson (30) skal angivelig være i forhandlinger om en kamp mot den brasilianske stjernen Ronaldo Souza (39) i Florida 27. april.

Nå nettopp







Hermansson er et meget hett navn etter at han sist helg vant storkampen mot Daniel Branch. Det førte den svensknorske 30-åringen opp på tiendeplass på UFC-rankingen i mellomvekt.

Den anerkjente MMA-journalisten Ariel Helwani la nylig ut på Twitter at det er forhandlinger om en kamp på stevnet i Sunrise, Florida 27. april.

Ronaldo Souza, også kjent som «Jackare» Souza, er rangert på tredjeplass i mellomvekt der Robert Whittaker er mester.

Veteranen Souza er tidligere mester i forbundet Strikeforce, og har lenge vært aktuell for en tittelkamp i UFC. I fem av sine siste kamper har han enten fått bonus for «Fight of the night», eller «Performance of the night».

les også Hermansson knuste motstanderen på 49 sekunder – spår han er mester om et år

Hermansson fikk for øvrig 50.000 dollar i bonus for «Performance of The Night» mot Branch.

Souza skulle egentlig møte Romero, som er rangert som nummer én bak mesteren. Men Romero har trukket seg på grunn av sykdom.

Hermanssons norske manager, David Garcia, er ikke tilgjengelig for kommentar, og Hermansson selv har ikke svart på VGs henvendelse.

les også Skadet Hermansson med spektakulær UFC-seier i Brasil – kjente ribbeinene «flyte rundt»

Siden han var 18 år gammel har Hermansson bodd og trent i Oslo, og han er en del av Frontline Academy der blant andre Mohsen Bahari, Kenneth Bergh, Emil Meek og Håkon Foss også trener.

Publisert: 05.04.19 kl. 10:58