Taperens dom: Brækhus er best

Ivana Habazin (30) har tapt for både Cecilia Brækhus (38) og Claressa Shields (24). Hun er ikke tvil om hvem som er best av de to stjernene.

– Akkurat nå vil jeg gi mer kreditt til Cecilia. Jeg vet at en kamp mellom de to ikke kommer til å skje, 100 prosent. Men hvis de hadde møtt hverandre i 147 pounds (super weltervekt/70 kilo) ville Cecilia definitivt ha vunnet, sa Habazin ifølge fightsports.tv etter helgens kamp der hun var sjanseløs mot Shields.

Det er litt over fem år siden Habazin var i ringen mot Brækhus.

SJANSELØS: Ivana Habazin (t.v.) tapte alle rundene mot Claressa Shields. Foto: Matt Rourke / AP

Shields er nok av en litt annen oppfatning om hvem som er verdens beste aktive kvinnebokser uansett vektklasse. Hun entret ringen i Atlantic City til Beyoncé-låten «Run the world», hadde på seg dronningkrone og omtaler seg stadig som «GWOAT» (greatest woman of all time).

DE TRE STORE KVINNEBOKSERNE: Cecilia Brækhus: Nasjonalitet : Norsk

Alder : 38

Høyde : 171 cm

Kallenavn : «The First Lady»

Proffkarriere : Debut i 2007, 36 seirer (ni på knockout) – ingen tap. Har VM-belter i weltervekt (WBA, WBO, WBC, IBF og IBO).

Amatørkarriere : Kvinneboksing ikke på OL-programmet da Brækhus var amatør. VM-sølv i 2005 (lett weltervekt), EM-gull i 2005 og EM-sølv i 2004 (lett weltervekt).

Aktuell: Er ventet å møte Katie Taylor i løpet av 2020. Går trolig en kamp i april/mai først. Se egen spesial om hele karrieren til Brækhus. Katie Taylor: Nasjonalitet : Irsk

Alder: 33

Høyde : 165 cm

Kallenavn : «The Bray Bomber» og «KT»

Proffkarriere : Debut i 2016, 15 seirer (seks på knockout) – ingen tap. Har VM-belter i lettvekt (WBA, WBO, WBC og IBF), og super lettvekt (WBO).

Amatørkarriere : OL-gull i London i 2012 (lettvekt). Har også fem VM-gull og én VM-bronse (lettvekt), og seks EM-gull (lettvekt).

Aktuell: Er ventet å møte Cecilia Brækhus til storkamp i løpet av 2020. Går trolig en kamp i april/mai først. Claressa Shields: Nasjonalitet : Amerikansk

Alder : 24

Høyde : 173 cm

Kallenavn : «T-Rex»

Proffkarriere : Debut i 2016, Ti seirer (to på knockout) – ingen tap. Har VM-belter i super mellomvekt ((WBC og IBF), mellomvekt (WBC, WBA, WBO og IBF) og super weltervekt (WBC og WBO).

Amatørkarriere : OL-gull i London 2012 og Rio 2016 (begge mellomvekt) i tillegg til to VM-gull i 2014 og 2016 (mellomvekt).

Aktuell: Tok nettopp VM-belter i sin tredje vektklasse – på bare ti proffkamper.

24-åringen har to OL-gull, og er ubeseiret på sine ti proffkamper, som har skaffet henne VM-titler i tre forskjellige vektklasser. Sammen med Brækhus og irske Katie Taylor utgjør hun en trio som de aller fleste mener er de tre beste kvinnebokserne i verden nå.

Se Shields danse seg inn til helgens kamp mot Habazin:

Men kroatiske Habazin, som tapte for Brækhus i København i september 2014, mener altså at den norske veteranen er verdens beste kvinnelige bokser så lenge de møtes i super weltervekt. Da må i så fall Brækhus opp noen kilo, og Shields pine seg ned slik hun gjorde før helgens kamp.

Da VG intervjuet Shields for et drøyt år siden var hun klar på at hun håpet å få en kamp mot Brækhus:

Brækhus hadde regnet med at Shields skulle vinne helgens kamp greit, og dommerne hadde 100–90, 99–89 og 100–89 i favør Shields, som gikk sin første kamp i super weltervekt.

– Men det overrasket meg litt at Shields ikke vant på knockout, sier Brækhus til VG.

WBC og WBO-beltene lå i potten, og Shields har i løpet av bare ti proffkamper blitt verdensmester i mellomvekt, super mellomvekt og nå altså klassen over weltervekt der Brækhus i desember forsvarte de fire store VM-beltene (WBA, WBC, WBO og IBF).

MØTTES I KØBENHAVN: Cecilia Brækhus vant også alle rundene mot Ivana Habazin da de møttes 13. september 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus går for Taylor-oppgjør

Ubeseirede Brækhus skal etter planen møte Taylor i løpet av 2020. For mens Shields’ naturlige vekt er to klasser over Brækhus, så er Taylor trolig best i to vektklasser under. Med andre er Brækhus den eneste av de tre som er i posisjon til å møte de to andre rivalene.

– Showtime, som har avtale med Shields, hadde sjansen til å lage kampen mellom Shields og meg, men DAZN hadde et bedre tilbud for at jeg skal møte Taylor. Nå har jeg avtale med DAZN i to kamper til, så får vi se hva som skjer, sier Brækhus.

STORKAMP MOT BRÆKHUS? Katie Taylor poserer med sine fire VM-belter i lettvekt etter seieren mot Delfine Persoon i New York i juni i fjor. Foto: Nick Potts / PA Wire

– Hva tenker du om at Habazin mener du hadde slått Shields?

– Det tar jeg absolutt som et kompliment men det er en grunn til at jeg ubeseiret på 36 kamper, sier Brækhus som reiser til USA om en ukes tid for å trene seg opp til neste kamp – trolig den siste før hun skal møte Katie Taylor.

KVINNESTJERNER: Claressa Shields (t.v.) og Cecilia Brækhus bokset på samme stevne i Los Angeles i desember 2018. Dette bildet er fra en pressekonferanse i forkant. Foto: Klaudia Lech

Det hører med til historien at det har vært mye ondt blod mellom Habazin og Shields. De skulle egentlig møtes i oktober i fjor, men under innveiingen ble Habazins trener, Bashir Ali James, slått ned og alvorlig skadet. Shields eldre bror ble angivelig arrestert og siktet for overfallet, men det har Shields benektet.

Habazin begrunner uansett favorittstempelet hun har på Brækhus slik:

– Shields har ikke noe kraft. Hun slår og slår og slår. Konstant. Det er derfor hun vinner kamper. Jeg har møtt den som slår hardest av alle, og det var Cecilia Brækhus, sa Habazin ifølge fightsports.

PS! Shields har to knockoutseirer på sine ti kamper (20 %), mens Brækhus har vunnet ni av sine 36 kamper på knockout (25 %). Katie Taylor har vunnet seks av sine 15 kamper på knockout (40 %).

