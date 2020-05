MMA-Hermansson ønsker kamp på privat øy: – Veldig spennende

LANG PAUSE: Norsksvenske Jack Hermansson har skjøttet MMA-treningen hjemme i Oslo i påvente av at kampsporten skal komme i gang. Nå ser det ut til at det for ham kan skje på en skjermet, privat øy. Bildet er fra da han slo brasilianske Ronaldo Souza i fjor sommer. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA