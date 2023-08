FORBANNET: Morten Thoresen, her avbildet i mars 2022, langer ut mot landslagsledelsen.

Thoresen langer ut mot ledelsen: − Misbruker makten sin

Bryteprofil Morten Thoresen (26) er forbannet på landslagsledelsen. På spill står en VM-plass.

Kortversjonen Bryteprofil Morten Thoresen er misfornøyd med landslagsledelsen, grunnet avgjørende valg for en plass i VM.

Thoresen og Håvard Jørgensen kjemper om den samme VM-plassen i 67-kilosklassen, men landslagsledelsen har satt avgjørende internkamper til vektgrensen 69 kg.

Thoresen kritiserer dette valget som uprofesjonelt og mener det bør avholdes innen VM-klassen på 67 kg.

Sportssjef for landslagsbryterne, Thor Hyllegård, forsvarer avgjørelsen med hensyn til risiko for skade og sykdom ved å gå helt ned til 67 kg.

Generalsekretær i bryteforbundet, Morten Sandnæs, bekrefter at det er standard praksis med «pluss to kilo» i tilsvarende dueller i andre land og i Norge tidligere.

VM i bryting vil finne sted i Beograd i september, og de fem beste deltakere vil sikre deltakelse i OL for deres nasjon. Vis mer

– De prøver å overrumple meg, og vil at jeg skal gå i en annen vektklasse enn det som er satt i VM. Det er sinnssykt uprofesjonelt. De kommer inn og tråkker meg på tærne, sier Thoresen til VG.

Han og Håvard Jørgensen kjemper om den samme VM-plassen i 67-kilosklassen. Nå har landslagsledelsen bestemt at best av tre internkamper, trolig førstkommende tirsdag, blir avgjørende.

Thoresen reagerer voldsomt på at det blir med en vektgrense på 69 kg når VM-klassen er 67 kg:

– Det blir som å ha et uttak til 1500 meter, men så løper man 2000 meter istedenfor. Jeg vil at den beste i 67-kilosklassen i Norge skal dra til VM, men de står fast på sitt. Om jeg ikke deltar i 69-kilosklassen, så truer de meg med å gi bort plassen. Det er helt vanvittig.

Info Dette er konflikten: Morten Thoresen og Håvard Jørgensen kjemper om en plass i 67-kilosklassen i VM i Serbia den 23. september.

Jørgensen tok EM-bronse i 67 kg i april. Da var Thoresen uaktuell grunnet skader og sykdom i oppkjøringen. Thoresen ble europamester i 67 kg i 2020.

Thoresen hevder at forbundet ga duoen tre stevner for å kvalifisere seg til VM. I løpet av de tre tok Thoresen en førsteplass, og Jørgensen en tredjeplass.

Til tross for forskjellige plasseringer, skal forbundet ifølge Thoresen ha sagt at det ikke var gjeldende.

Thoresen og Jørgensen må nå bryte mot hverandre i en uttakskamp før VM. Thoresen vil bryte i 67-kilosklassen, som er VM-klassen, men ledelsen mener de ikke skal kutte så mye vekt og at grensen er 69 kg.

67 kg er også OL-vektklasse. Det er færre klasser i OL enn i VM, og bare én utøver fra samme nasjon kan delta i hver vektklasse. Vis mer

KJEMPER OM VM-PLASS: Morten Thoresen avbildet under VM i Oslo i 2021. Nå må han gå utslagsduell for å komme til VM i Beograd i september.

Bodøværingen mener forbundet ikke holder kriteriene som ble satt for flere måneder siden.

– Landslagsledelsen misbruker makten sin mot meg, for det valget skulle vært tatt for lenge siden. De tør ikke gjøre jobben sin og ta valget som skulle vært tatt, sier Thoresen.

– Det er så ekstremt uprofesjonelt den måten de både truer og stiller ultimatum på, og bare plutselig endrer på ting for å stille meg i dårligst mulig lys. Jeg sier at jeg kan godta en uttakskamp i VM-vektklassen, og selv ikke det kan de imøtegå meg på, sier Thoresen og legger til:

– Det er det som er mest rettferdig, for begge og for Norge.

– Dette har jeg ingen kommentar til, skriver Jørgensen i en tekstmelding til VG.

Sportssjef for landslagsbryterne, Thor Hyllegård, er forelagt kritikken fra Thoresen. Han understreker at det er «et luksusproblem» med to utøvere i verdenstoppen.

– Begge har den siste måneden vunnet mot brytere i verdensklasse. Morten tok en sterk turneringsseier i Polen, og Håvard tok en sterk tredjeplass i Tyskland. Begge slo hver sin tidligere verdensmester, sier Hyllegård til VG.

EM-BRONSE: Håvard Jørgensen (t.v.) viser frem EM-bronsen han sikret seg i 67-kilosklassen i april. Også Oskar Marvik tok bronse i mesterskapet.

– Med Håvard sin bronsemedalje fra EM anser vi begge som like. Derfor mener vi den riktige og mest rettferdige avgjørelsen er at de bryter om VM-plassen seg imellom. Vi har aldri gått vekk fra kriteriene, de har vært like hele veien, slår han fast og forklarer valget om vektgrensen på 69 kg slik:

– Siden januar har begge konkurrert i 67+2 kg under like vilkår. Unntaket er senior-EM hvor Håvard deltok, og det var i «ren» 67 kg.

– Ved å gå helt ned til 67 kilo, vil risikoen for skade og sykdom øke. Dette vil svekke forberedelsene – og grunnlaget for suksess i VM, sier Hyllegård.

Generalsekretær i bryteforbundet, Morten Sandnæs, opplyser til VG at det er vanlig praksis med «pluss to kilo» i tilsvarende dueller i andre land – også når det har vært gjort i Norge tidligere.

PS! VM arrangeres i Beograd i september. De fem beste sikrer sin nasjon en plass i tilsvarende klasse i OL i Paris neste år, men det er færre vektklasser i OL enn i VM.