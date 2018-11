«Bokse-Birger» (87) herjer med ungguttene

KAMPSPORT 2018-11-14T19:49:50Z

DÆLENENGA (VG) Birger Olsen (snart 88) begynte med boksing rett etter andre verdenskrig. Siden da har han trent fem økter i uken, og den spreke veteranen sliter ut ungguttene i Sportsklubben 1909.

Publisert: 14.11.18 20:49

Det skal mye til for at Birger Olsen står over en boksetrening, og mandag til fredag hver uke er han på plass i de slitne lokalene ved Dælenenga kunstgress. Der holder Sportsklubben 1909 til, og en spedbygd kar på 53 kilo er midtpunktet.

15–20 gutter trener fast sammen med Birger, og mannen som har bokset i over 73 år har mange triks å lære bort. Og ikke minst er han en inspirasjon for både mosjonister og eliteboksere.

Han var 14 år gammel da en svensk kamerat introduserte ham for boksing. Etter et par år i Thorsov bokseklubb, begynte Birger å trene i Sportsklubben 1909.

– Det var ikke lov med boksing eller annen organisert trening under krigen, så jeg kom ikke i gang før i 1945, sier Olsen.

– Hvor lenge har du tenkt til å holde på?

– Til neste krig, og det håper jeg blir lenge til ...

Ingenting tyder på at Birger Olsen trenger å trappe ned med det første. Den spreke 87-åringen har fortsatt krefter igjen etter en halvannen times økt. Til ære for VGs utsendte tar han 40 armhevinger, og et par solide runder med hoppetauet – etter at de andre for lengst har gått i garderoben.

– Boksingen har gjort meg veldig godt. Det er god trening, og jeg føler meg egentlig like sprek nå som for 50 år siden, sier Birger Olsen som hadde en lang karriere både som amatørbokser og dommer før han kom over aldersgrense, og måtte gå over i trenerrollen.

24. november fyller Birger 88 år. Dagen skal feires på bokseklubben. Selvfølgelig.