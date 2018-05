BOKSER I NATT: Kl. 05.00, norsk tid, entrer Kali Reis (t.v.) og Kali Reis ringen i StubHub Center. Her fra fredagens innveiing. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus får 400.000 kroner av HBO

Publisert: 06.05.18 02:00

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-06T00:00:31Z

LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (36) blir sammen med Kali Reis (31) de første kvinnebokserne på HBO. Det betaler TV-kanalen 400.000 kroner for, mens Reis får under halvparten.

Det ble offentliggjort tidligere i dag av California. Den anerkjente boksejournalisten Dan Rafael i ESPN melder at Brækhus får utbetalt 50.000 dollar av TV-giganten, som altså for første gang i sin over 40-årige historie skal vise en kvinnekamp .

Etter dagens dollarkurs blir det ganske nøyaktig 400.000 kroner. Reis får 20.000 dollar, eller rundt 160.000 kroner.

Kampen blir sendt eksklusivt i Norge på VG+. Få tilgang allerede nå! Kampen er tilgjengelig for alle våre abonnenter.

I tillegg har Bærkhus solgt TV-rettighetene i Norge, men det beløpet er ikke offentliggjort. Erfaringsmessig ligger beløpet et sted mellom 150.000 og 300.000 kroner, fordi TV-rettighetene trolig gikk billigere denne gangen.

Kampen ble spikret for sent til at Viasat ville være med på laget denne gangen. De har sendt de siste Brækhus-kampene på «pay-per-view», med brukbar suksess.

HBO forventer 1,5 millioner TV-seere på hovedkampen, og opp mot ti millioner seere i Mexico der 5. mai er en høytidsdag for boksing.

Brækhus har nektet å snakke om penger i forbindelse med kampen som skal bli 36-åringens store gjennombrudd i USA. Etter det VG erfarer tjente selskapet hennes 15 millioner kroner på de to første kampene i Norge , og totalt sett har hun nok fått inn 25 millioner kroner på de fire kampene på norsk jord.

Det er liten tvil om at hun satser på å få større fotfeste i USA, og dermed også tjene mer penger i fremtiden.

Hun har de siste seks ukene ligget i trening i Santa Monica , og trener Lucia Rijker er hentet inn fra Nederland til denne kampen. Overskuddet av denne kampen blir neppe all verden, men Brækhus har brukbare sponsoravtaler i tillegg.

PS! Gennady Golovkin, som går nattens hovedkamp, får én million dollar fra HBO. Motstander Vanes Martirosyan må nøye seg med en fjerdedel.

Denne artikkelen handler om Boksing

Kampsport

Cecilia Brækhus