I AKSJON I NATT: Yoel Romero, er avbildet i juli i fjor, møter Luke Rockhold i nattens hovedkamp. Foto: Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-analyse: Det uunngåelige oppgjøret i mellomvekt

VG

Publisert: 10.02.18 17:34

KAMPSPORT 2018-02-10T16:34:35Z

Luke Rockhold (33) mot Yoel Romero (40) føles som den uunngåelige tittelkampen i mellomvekt - en tittelkamp vi har ventet på i årevis.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Det går aldri helt slik vi tror når en vektklasse restartes. Mellomvektdivisjonen hadde et enormt generasjonsskifte for noen år siden. Anderson Silva ble slått av Chris Weidman, og mens Weidman ble holdt opptatt med aldrende brasilianske utfordrere hopet det seg opp en mengde sultne ulver ved dørstokken.

Ulvene ved dørstokken var Luke Rockhold, Yoel Romero, Gegard Mousasi og Ronaldo Souza. Av og til var andre navn også inkludert. Tidvis kunne du finne Tim Kennedy på lista.

Mange favoritter

Det var vanskelig å velge ut favoritten blant de nye utfordrerne i mellomvekt. I MMA-Revyen trodde vi at hver og en av dem kunne tenkes å ta tittelen. Det eneste vi var garantert var at de aller fleste i gruppen ville møte hverandre.

Nå har noen år gått og historien utspilte seg på måter vi aldri kunne ha drømt om. Du som er litt inne i UFC-verden ser kanskje at jeg utelot Michael Bisping, den legendariske britiske UFC-fighteren, fra lista over.

I kjølvannet av Weidman-Silva var Bisping fortsatt ansett som en litt middelmådig mellomvekter. Få hadde ventet at han skulle knocke ut Luke Rockhold og forsvare mellomvekt-tittelen mot UFCs eldste fighter, Dan Henderson, i London i 2016.

Eller at han skulle tape tittelen mot en tilbakevendende Georges St-Pierre i 2017? Wow. Bisping kan å lage kaos ser jeg, nå som vi oppsummerer det. «»

Så Bisping ble mesteren. Men samtidig og parallelt ble Robert Whittaker mesteren. Når noen blir skadet, eller UFC er utålmodige, så oppretter nemlig UFC «i-mellomtiden»-titler. «Interim-titles» kaller vi det. Whittaker fikk muligheten til å gå kamp om en slik en. Mot Yoel Romero. Mens den ekte mesteren Bisping var satt opp til å forsvare mot Georges St-Pierre. Hele greia var bisarr.

Whittaker vant. Whittaker gikk fra å være midlertidig mester til ekte mester da Georges St-Pierre gav fra seg beltet kort tid etter å ha beseiret Michael Bisping. Georges St-Pierre gav fra seg beltet på grunn av helsegrunner . Så, kort tid etter det igjen, måtte Whittaker trekke seg fra kampen mot Rockhold på grunn av et alvorlig tilfelle av stafylokokker .

Whittaker er på hylla. Det er synd, men i mellomtiden skal vi kose oss med et av de mellomvektsoppgjørene jeg har gledet meg aller mest til, og en av kampene jeg i mange år har ventet på som en naturlig tittelkamp i mellomvektsdivisjonen.

To av mellomvektsdivisjonens stornavn

Det er vanskelig å velge hvem som fortjener fokuset av Luke Rockhold eller Yoel Romero når vi snakker om denne nye tittelkampen i mellomvekt-divisjonen. Vi har diskutert begge i dybden før, men Rockholds UFC-reise så langt har kanskje hatt et større ordtilfang. Rockholds UFC-historie er en som for tiden handler om hevn, etter at han ble ydmyket av Michael Bisping.

UFCs Countdown to UFC 221 kalte Bisping-tapet et «minor roadblock on his quest to glory », og vi i VG og MMA-Revyen kalte det «Rockhold har mye å hevne etter grusomt tap mot Bisping ». Jeg har en klar oppfatning om hvilken beskrivelse som var mest treffende. Siden tapet mot Bisping har Rockhold furtet. Han har vært sur og ukonfortabel. Er det én ting du trenger å vite om Rockhold så er det at det er da han er farligst. I den første kampen siden Bisping-katastrofen meide han ned UFC-nykommer og topprangerte David Branch. Beskjeden var klar.

Mange utøvere liker å være i underdog-rollen. Det gjør ikke Rockhold. I første episode av UFC Embedded forklarer Rockhold hvorfor til en lokal australer . Rockhold skal vinne denne kampen. Han forventer ingenting mindre av seg selv. Han ser ut til å bli synlig irritert av tanken på å være underdog.

Romeros vei inn i denne kampen er litt mindre klar. Romeros siste kamp var mot mesteren Whittaker. Romero ble tydelig slått, men det var ingen overkjøring. Det var Yoels første tap i UFC etter å ha hatt åtte strake seire. Nå viser det seg at Romero veide inn litt over vektkravet og at dersom han vinner så vil han ikke vinne tittelen (men vinner Rockhold er Rockhold ny interim-mester i mellomvekt). Romero tok denne kampen på noe kort varsel, så han må kanskje tilgis for dette, men det lager jo et salig rot.

Det er ikke lett å gå rundt med en V-formet kropp og ligne en klassisk Teenage Mutant Ninja Turtle også raskt klare noe vektkrav tydeligvis.

Storkamp

Det er mye tittelrot her. Kampen kom også i stand på veldig kort varsel. Det er viktig å ha litt tid å glede seg på når det er storkamper som dette. Realiteten er at hvilken som helst kamp Rockhold eller Romero tar del i nå og fremover vil være en storkamp.

Samtidig, Rockhold mot Romero er en mellomvekt-storkamp. Tross tittelrot, vektproblemer og lite tid til å glede seg, er dette en av de mest spennende kampene vi har sett i mellomvekt tror jeg.

Det er en jeg har gledet meg til i noen år. Endelig er den her.